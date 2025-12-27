Не викайте спешна помощ за температура

Грипът идва: Защо лекарите настояват за ваксини за децата

Общопрактикуващите лекари разполагат с т.нар. неотложни звена, с които имат сключени договори и които се финансират, напомни д-р Гергана Николова в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA. По думите ѝ тези структури работят денонощно през почивните дни и осигуряват достъп до медицинска помощ извън стандартното работно време.

„Информацията за неотложните звена е поставена на вратите на лекарските кабинети. Спешна помощ не бива да се вика за висока температура – тя не е спешно състояние“, подчерта д-р Николова.

Според нея грипната вълна се очаква през януари и февруари, когато традиционно се наблюдава сериозно натоварване на лекарските кабинети.

„Именно в първите два месеца на годината се стига до струпване на пациенти, което е резултат от поредица неправилни решения“, посочи тя.

Д-р Николова напомни, че Националното сдружение на общопрактикуващите лекари от години отправя препоръки за превенция на грипа, но без реален ефект.

„Ваксинацията остава болезнена тема. Най-рискови са децата, хората с хронични заболявания и тези над 65 години. Именно те ще бъдат най-засегнати през януари и февруари“, обясни тя.

По думите ѝ съществува програма за безплатна ваксинация на хора над 65 години, но липсват ваксини за деца.

„Защо държавата не закупи ваксини за децата, чиито родители желаят те да бъдат имунизирани? Нямаме отговор. Пишем, предлагаме, настояваме“, заяви лекарят.

Тя подчерта, че ваксинацията е ключова за предотвратяване на препълнени болници, свръххоспитализации, грипни ваканции и тежки усложнения.

„Няма безплатна противогрипна ваксина за бременни жени. Имаше хора, които дори искаха да си я купят, но не успяха, защото не бяха осигурени достатъчни количества“, добави д-р Николова.

Медикът обърна внимание и на появата на нов щам на COVID-19 – Nimbus.

„Той протича с много силна болка в гърлото, гадене и диария. Комбинацията от кашлица и стомашно-чревни симптоми е изключително неприятна, но характерна за този вариант“, поясни тя.