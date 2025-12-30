Размерът на пенсията според поетия риск

Стартира кампания, в която да изберем как да инвестират парите ни

Може да изберем между динамичен, балансиран и консервативен подфонд

Срокът е от 1 август до 30 ноември 2026 г.

Размерът на втората пенсия, която ще получават хората, до голяма степен ще зависи от характера им и желанието им да поемат риск при управление на парите им. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са пуснати за обществено обсъждане от правителството в оставка.

Идеята е към всеки универсален пенсионен фонд, в какъвто се осигуряват работещите хора, родени след 31 декември 1959 г., да бъдат формирани три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, като разликата между тях ще бъде поеманият риск при управление на парите и съответно възможността да бъде постигната по-голяма или по-малка доходност от инвестициите. Осигурените ще имат възможност да изберат в кой подфонд да бъдат прехвърлени парите по личната им партида в универсалния пенсионен фонд. Парите за втора пенсия на хората, на които им остават до 3 години до навършване на възрастта за получаване на държавна пенсия за стаж и възраст, задължително ще бъдат управлявани от консервативен фонд. Колко години остават на човек до пенсия ще бъде засечено към 1 януари 2027 г. Всички, на които остава повече време до пенсиониране, могат да изберат подфонд, в който да управляват средствата им, като в срок от 1 август до 30 ноември 2026 г. подадат писмено заявление, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.

Ако хората не направят избор как да инвестират парите им, ще бъдат разпределени между трите вида подфонда според възрастта. Хората на възраст под 50 години ще отидат в динамичен подфонд, тези на възраст от 50 години до 3 години преди възрастта за пенсиониране ще влязат в балансиран подфонд, а тези, на които им остават по-малко от 3 години до пенсия ще бъдат в консервативен подфонд. Основен критерий за определяне на инвестиционните профили на подфондовете се предлага да бъде допустимият размер на инвестициите им във финансови инструменти с променлив доход, каквито са акциите, търгувани на фондовите борси. В динамичния подфонд делът на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход ще бъде до 90 на сто, в балансирания - до 55 на сто, а в консервативния - до 25 на сто от активите. Идеята е парите на осигурените да може да бъдат управлявани по-рисково с цел постигане на по-висока доходност, но при срив на цените на акциите на борсите може да бъдат реализирани и по-големи загуби.

Идеята осигурените да бъдат разпределени в различни подфондове според възрастта е, че в началото на трудовата кариера парите им може за бъдат инвестирани по-рисково. Така дори да има срив на борсата, ще има достатъчно време загубите да бъдат компенсирани при последващо поскъпване на акциите на капиталовите пазари. Докато, ако човек инвестира парите си за пенсия по-рисково непосредствено преди пенсиониране, при една финансова криза на пазара може да претърпи загуби, които ще доведат до получаване на по-малка пенсия.

Осигурените в универсален пенсионен фонд на възраст от 45 години до 49 години към 1 януари 2027 г., които не са избрали подфонд, ще бъдат прехвърлени в динамичен за период не по-малък от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не решат да бъдат прехвърлени в друг подфонд, предвиждат промените. Това означава, че ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години. И едва след това ще бъдат прехвърлени в балансиран подфонд. По този начин се намалява рискът от реализиране на загуби за този човек вследствие на срив на акциите на фондовите борси за кратък период преди преминаването му в балансиран подфонд, гласят мотивите към предложените промени.



Най-ниската пожизнена пенсия според минималната заплата

Избираме разсрочени плащания между 124 евро и 310 евро

Минималният размер на втората пожизнена пенсия ще бъде 10% от минималната заплата за страната.

Суми до 1860 евро изплащат накуп

Повечето хора нямат достатъчно натрупани пари в универсалния си пенсионен фонд (УПФ), за да получават пожизнена пенсия, а при пенсиониране взимат парите си в продължение на 1-3 години, а след това разчитат само на държавната пенсия. Това едва ли ще се промени и с подготвените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), но се променя размерът на месечните суми, които ще могат да получават осигурените.

В момента човек може да получи пожизнена втора пенсия, ако при пенсиониране има достатъчно натрупани пари, за да взима всеки месец до края на живота си сума в размер поне 15% от минималната държавна пенсия за стаж и възраст. За следващата година е планирано минималната пенсия да нарасне от 1 юли до 346,87 евро. Тоест по сегашните правила минималната пожизнена пенсия ще бъде 52 евро. С промените в КСО минималната пожизнена втора пенсия ще стане 10% от минималната заплата. При 620,20 евро минимална заплата за 2026 г. това прави 62 евро.

Ако парите на осигурения в универсален пенсионен фонд не стигат за пожизнена пенсия, той ги взима на разсрочени плащания или еднократно. В момента, ако наличните пари в УПФ са над трикратния размер на минималната пенсия, но не стигат за пожизнена пенсия, човекът избира на месечни разсрочени плащания в какъв размер да ги получи. Като месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималната пенсия за стаж и възраст (планирано 346,87 евро от 1 юли 2026 г.) и по-малък от 15 на сто от нейния размер (52 евро). С подготвените промени размерът на разсрочените плащания от УПФ ще бъде не по-големи от 50 на сто от минималната заплата и не по-малък от 20 на сто от нейния размер. При 620,20 евро минимална заплата за 2026 г., това означава, че хората ще избират месечни разсрочени плащания в размер между 124 евро и 310 евро.

С подготвените промени хората ще имат по-голяма свобода при избора дали да взимат пожизнена пенсия или разсрочени плащания. Осигуреният ще има право на разсрочено изплащане и когато средствата по индивидуалната му партида са достатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост (в размер поне 10% от минималната заплата), която не надвишава 20 на сто от минималната заплата, гласят промените в КСО. Тоест, ако човек има право на пожизнена втора пенсия, но размерът є е под 124 евро (20% от минималната заплата за 2026 г.), то отново ще може да избере да получи парите си в рамките на няколко години, но да получава по-големи месечни суми. Но така хората, които получават пожизнена втора пенсия, ще станат още по-малко.

Ако средствата на човек в УПФ при пенсиониране са под трикратния размер на минималната заплата, ще ги получи наведнъж, гласят промените. В момента хората получават парите си накуп, ако са под трикратния размер на минималната държавна пенсия.



Доброволните фондове сами решават за подфондовете

Инвестират в злато и сребро

Парите за втора пенсия ще може да бъдат инвестирани в злато или други метали.



Може да финансират малки фирми

Частните пенсионни фондове ще могат да инвестират парите на осигурените в злато и сребро, предвиждат промените в КСО. Ще бъде разширен списъкът на допустимите финансови инструменти, в които могат да бъдат инвестирани средствата на фондовете.

Парите за втора пенсия ще може да бъдат инвестирани в акции или дялове на борсово търгувани фондове (ETF). Част от тези фондове влагат привлечените пари във физически суровини (например злато, сребро, други метали, зърно или петрол), купуват акции от компании, свързани със суровината (например минни компании) или правят комбинация от двете. Така поскъпването на златото води до покачване на акциите на борсово търгуваните фондове, инвестиращи в злато, и който е инвестирал в тези фондове реализира печалба. Промените ще дадат възможност за непряко инвестиране на пазарите на ценни метали и други суровини, което е от съществено значение, особено в периоди на кризи и несигурност на финансовите пазари, пише в мотивите към законопроекта.

Промените ще позволят на пенсионните фондове да инвестират и в акции, приети на фондовите пазари за растеж на малки и средни предприятия в държави от ЕС и определени страни извън ЕС. Така може да бъдат финансирани малки и средни предприятия, които набират капитал. Такива инвестиции могат да осигурят добра доходност, но са и доста рискови, тъй като бизнесът на малката фирма може да не се развие според първоначалните очаквания и вложените пари може да бъдат загубени.

Универсалните пенсионни фондове ще предлагат три различни подфонда на осигурените - динамичен, балансиран и консервативен. До доброволните пенсионни фондове ще могат да направят колкото поискат подфонда с различен рисков профил, гласят промените. Но задължително доброволните пенсионни фондове ще предлагат балансиран подфонд на клиентите си.

Взимат 3,75% от всяка вноска за втора пенсия

Размерът на таксите според реализираната доходност

Таксите за пенсионните компании ще зависят от реализираната доходност от управление на парите на осигурените.



Фиксираните такси намаляват с годините

Размерът на събираните такси от пенсионните дружества ще зависи и от доходността на управляваните от тях фондове, гласят подготвените промени в КСО. В момента от всяка вноска за втора пенсия в универсален пенсионен фонд взимат такса в размер на 3,75%. Тази такса ще остане в същия размер и през следващата година, но от 2027 г. е предвидено да стане 3,59%. След това постепенно ще намалява през годините, докато достигне 2,10% през 2036 г.

В момента пенсионните компании събират и инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда, която е в размер до 0,75% годишно. Промените предвиждат тази такса да бъде разделена на две части - фиксирана, която да бъде определяна само от размера на управляваните активи, и променлива, която да бъде определяна от постигнатата от фонда доходност. През годините фиксираната такса върху размера на активите ще намалява, а таксата като част от доходността ще нараства. За динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд за 2027 г. таксите ще бъдат до 0,65% годишно от нетните активи и до 1,5% годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. До 2036 г. фиксираната такса ще бъде намалена до 0,20% от нетните активи, а променливата ще нарасне до 6% от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. За балансиран подфонд таксите за 2027 г. ще бъдат до 0,65% от нетните активи и до 1% от реализирания доход, а до 2036 г. ще станат до 0,38% от нетните активи и до 3,25% от дохода от инвестирането на средствата. За консервативен подфонд таксата ще зависи само от размера на активите - за 2027 г. ще бъде до 0,65% от нетните активи, а до 2036 г. ще бъде намалена до 0,20% от управляваните средства.