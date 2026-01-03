Неприятно е за консумация, но е противоотрова срещу вируси и бактерии. Каква храна трябва да се консумира често?

Мислим за него най-вече като за подправка, но то има своето място и като лечебна билка. Почти сигурно го имате в килера си, но може би не го използвате достатъчно често, пише Newsweek.

Ако има една съставка, без която е трудно да си представим унгарската кухня, това е чесънът. Миризмата му е силна и за много хора може да бъде доста отблъскваща, но въпреки това се среща във всяко домакинство от векове.

Съвременните изследвания все повече потвърждават това, което народната медицина отдавна знае: чесънът не е просто храна, а ефективен поддръжник на нашето здраве.

Основната активна съставка в чесъна е алицинът, който се освобождава, когато скилидката се смачка или нареже. Това вещество е отговорно за острия му мирис и вкус, както и за антибактериалните му свойства.

Ефектът му е потвърден от няколко проучвания – особено когато се използва суров или под формата на екстракт – но директният му ефект срещу вируси, като патогените, причиняващи грип или обикновена настинка, не е доказан.

Някои клинични проучвания не са открили значителна разлика в честотата на зимните настинки между хора, които редовно консумират чесън, и тези, които не го правят. В лабораторни условия обаче е доказано, че алицинът инхибира определени бактерии, като Streptococcus mutans , който причинява кариес.

Чесънът може също да бъде естествен имуностимулатор. Изследванията показват, че някои форми на чесън, консумирани редовно, като например екстракт от отлежал чесън, могат да засилят имунната система.

Защитните клетки на тялото стават по-активни под негово влияние, което може да помогне за намаляване на възпалението и ускоряване на възстановяването. Въпреки че резултатите не винаги са ясни, науката все повече подкрепя ролята на чесъна за укрепване на имунната система.

Подпомага здравето на сърцето и храносмилателната система

Няколко проучвания показват, че редовната консумация на чесън може да намали високите нива на холестерол – особено „лошия“ LDL холестерол – и значително да намали нивата на общия холестерол, LDL холестерола и триглицеридите, като същевременно леко повишава нивата на HDL.

Освен това, други изследвания показват, че добавките с чесън – особено екстрактът от отлежал чесън – могат да помогнат за нормализиране на кръвното налягане, като по този начин поддържат здравето на сърцето и съдовете.

Чесънът може да има положителен ефект и върху чревната флора, защото действа като пребиотик, стимулирайки растежа на полезните чревни бактерии, което укрепва имунната система и подобрява храносмилането.

Как трябва да се консумира?

Активните съставки в чесъна са най-ефективни, когато се консумират сурови.

Препоръчително е скилидките да се смачкат и да се оставят за няколко минути, за да се освободи напълно алицинът.

След това можете да го добавите към салати, сосове или дори да го намажете върху препечен хляб. Някои активни вещества се разграждат по време на готвене, така че за да се възползвате от свойствата му, е препоръчително да го консумирате сурово или леко сготвено.

Въпреки че чесънът като цяло е безопасен, има ситуации, в които трябва да се използва с повишено внимание. Хората, приемащи лекарства за разреждане на кръвта, не трябва да консумират големи количества, тъй като това може да увеличи риска от кървене. Също така, тези със стомашни проблеми може да намерят суровия чесън за дразнещ.