Трик, да не изгорите от смяната на лев с евро

Умножете всяка цена по две, преди да решите дали да купите

По-малкото число на етикета може да подведе потребителите

В Хърватия курсът беше 7,53450 куни за евро

Приемането на еврото в България може да бъде използвано от много търговци да вдигнат някои цени, предупреждават финансисти. Затова е добре хората да използват един трик преди да решат да купят конкретна стока или да платят за определена услуга.

До 8 август 2026 г. цените трябва да бъдат обявявани и в двете валути - евро и левове. Няма законово изискване коя цена да бъде поставена на първо място. Много търговци до края на миналата година изписваха първо цената в левове, а след това тази в евро. А сега постепенно сменят етикетите, като първо изписват цената в евро, а след това в левове. Проблемът при пазаруване е, че често потребителят бърза и действа първосигнално. Вижда стоката, поглежда цената и често в рамките на секунди решава дали да сложи стоката в количката. Но цената в евро е близо два пъти по-ниска от тази в левове. Търговците не случайно слагат цени от 29,99 лв. или 39,99 лв. Тези цени изглеждат по-приемливи за потребителите, отколкото ако цената на етикета е съответно 30 лв. или 40 лв. При смяната на лева с евро ефектът за потребителите е същият. Стока, която досега е струвала 31 лв. в евро е 15,85 евро, което на пръв поглед е по-примамливо за потребителите. Когато на етикета пише 31 много хора може да решат, че е твърде скъпо и да не купят. Но когато на етикета е написано 15,85 числото изглежда по-малко и съответно човек по-лесно може да реши да купи.

Има много лесен трик, да не се подвеждате да купувате неща или да ползвате услуги, които до преди няколко дни сте смятали за скъпи. Трябва да гледате и цената в левове или да умножавате всяка цена в евро по две, преди да решите дали да купите или да ползвате съответната услуга - официалният курс за смяна на левове с евро е 1,95583 лв. за 1 евро. В големите магазини, където на всяка стока има етикет с цените в двете валути, е достатъчно да видите каква е цената и в левове. При услугите е малко по-сложно, защото ако отидете при шивач или в автосервиз често няма ценоразпис за всички услуги. Ако досега сте давали 48 лв. за смяна на четири гуми в евро цената трябва да е 24,54 евро. Едва ли има център за смяна на гуми, който да не закръгли цената поне на 25 евро. Ако ви поискат 25 евро, лесно може да пресметнете, че цената в левове е малко под 50 лв. и е близка до тази, която сте плащали досега. Но ако ви поискат 30 евро, не трябва да се подвеждате от по-малкото число (30 е по-малко от 48). Най-добре е да умножите цената в евро по две, така ще разберете, че в левове цената е малко под 60 лв. и можете да прецените дали това ви устройва.

Положителното при приемането на еврото в България, е че много лесно хората могат да обръщат цените от евро в левове, с които са свикнали, като просто умножат по две. Именно това трябва да бъде използвано от потребителите, за да не купуват от търговци, които си позволяват да вдигат цени необосновано.

В другите държави, които преди нас са влезли в еврозоната, ситуацията е била доста по-сложна. Например Хърватия влиза в еврозоната в началото на 2023 г. при курс 7,53450 хърватски куни за едно евро. Австрия влиза в еврозоната на 1 януари 1999 г. при курс 13,7603 шилинга за едно евро. Много по-трудно е било на хърватите да обръщат цените от евро в куни, както и на австрийците от евро в шилинги. Ако едно кафе е струвало 16 куни, е много по-трудно да бъде пресметнато наум дали цена от 2,49 евро е точно превалутирана или има съществено поскъпване. Затова в Хърватия много потребители са се отказали да пресмятат всяка цена от евро в куни. В България ситуацията е много по-лесна, защото всяка цена в евро е достатъчно да бъде умножена по две.

2000 лв. на месец стават 1022,59 евро

Заплатите по номинал са близо два пъти по-малки

Закръгляването на пенсии е в полза на хората

Заплатата ще свърши много по-бързо, ако не внимавате какво купувате.

Нонималният размер на заплатите става близо два пъти по-малък с приемане на еврото. Например заплата от 2000 лв. вече е 1022,59 евро. Затова хората трябва да свикнат, че за нещо, което досега са давали например около 20 лв., сега трябва да дават около 10 евро. За стоки, които досега са стрували 40 лв., сега трябва да дават около 20 евро. В противен случай заплатата от 1022,59 евро ще свърши много по-бързо, отколкото е свършвала заплатата от 2000 лв.

Целта на всеки търговец, както и на човек със собствен бизнес, е да реализира печалба. Затова не е странно, че много от тях се опитват да закръгляват нагоре. Например услуга в козметичен салон досега е струвала 100 лв. В евро това е 51,13 евро. Но едва ли има козметично студио, което да работи с цени, които включват 0,13 евроцента. Цените ще бъдат закръглени, в редица случаи в ущърб на потребителите. Затова е много важно, ако досега сте плащали 100 лв. за някаква услуга в козметично студио, да разберете дали в евро ще ви искат 50 евро, 51 евро, 55 евро, 60 евро или 100 евро. Малко закръгляване нагоре е в реда на нормалното, най-малкото за да не плащате с евроцентове в козметичен салон. При положение, че всички вдигат цени е нормално и фризьорът да повиши малко тарифата си. Но ако вдигне цените с 10 евро, трябва да помислите дали цената ви устройва.

Заплатите и пенсиите при превалутиране в евро се закръгляват в полза на хората. Според Закона за въвеждане на еврото правилата за закръгляване на възнаграждения за труд и пенсии са малко по-различни от тези за закръгляване на цени на стоки. За заплати и пенсии, ако при прилагане на курса 1,95583 лв. за едно евро, третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Наложиха 69 акта за необосновано повишаване на цени

Няма информация кой е нарушил правилата

Проверките продължават

Търговци са глобени за необосновано вдигане на цени, но няма законово основание имената им да бъдат разгласявани.

Законът за въвеждане на еврото забранява необосновано поскъпване, но хората ежедневно виждат промени в редица цени. От НАП и Комисията за защита на потребителите (КЗП) правят проверки, но данни точно кой търговец е нарушил правилата и с колко е глобен няма. Първоначално в стратегията за въвеждане на еврото беше предвидено да бъде направен черен списък с търговци, които нарушават правилата. При влизането в такъв списък би пострадал имиджът на съответния търговец, което би било възпираща мярка, да не вдигат цени без основание. Но тази идея не беше приложена в България. И сега няма законово основание имената на санкционираните търговци за необосновано поскъпване да бъдат разгласявани.

Националната агенция за приходите и КЗП стартираха масирани проверки на търговски обекти за необосновано вдигане на цени, както и дали правилно изписват цените в евро и в левове на касовите бележки. Данъчните правят по около 400 проверки на ден, като това ще продължи през следващите шест месеца. Вече има 69 акта за необосновано повишаване на цени. Изискват документи от още около 300 търговски обекта. Много от проверките се правят по сигнали на граждани. Контролните органи проверяват не само цени на основни храни, а и на домакински уреди и услуги.

Много търговци не са купили евро

Търговци магазини да приемат стотинки

Има проблем с рестото

В магазина можете да платите едновременно с левове или с евро.

До края на януари потребителите могат да плащат с левове или с евро, а в някои магазини и смесено - с двете валути да плащат една сметка. Но някои търговци приемат или само евро, или само левове. Читатели на “Труд news” сигнализират за търговци, които отказват да приемат стотинки. Рестото трябва да е в евро, но при липса на достатъчно монети или банкноти в евро, рестото трябва да бъде върнато само в левове, пише в Закона за въвеждане на еврото.

В България всеки търговец сам решава каква сума в евро да си осигури, за да може да връща ресто на клиентите си. От различни места в страната има информация, че в по-малките селища търговците не са се снабдили с достатъчно евробанкноти и монети. В някои магазини и в големите градове ситуацията е същата. Подобна е била и ситуацията в Хърватия при влизането на страната в еврозоната. Търговци са връщали ресто в куни, което е изнервяло потребителите, разказаха хора, изпитали на гърба си смяната на валутата.

Проблем в Хърватия е бил, че търговците не са желали да приемат еврови банкноти от 200 евро и 500 евро, въпреки че те са законно платежно средство. През 2016 г. Европейската централна банка обяви, че спира емитирането на банкноти от 500 евро. Серията Европа на банкнотите евро не включва този номинал. Но банкнотите от 500 евро, които са в обращение, остават законно платежно средство.