Направих си труда да гледам речите и изявленията от Конференцията по сигурността в Мюнхен и през цялото време си мислех... боже, те наистина нямат никаква идея какво да правят. Да, речта на Рубио беше готина. За жалост куха предвид, че се бори срещу „отворените общества“, които идват от САЩ и без това. Плюс след 3 години може да спечелят демократите и отново с пълна сила да се финансира това, срещу което Рубио сега говори. Да, Кая Калас... е, не се изложи много. Там е летвата, все пак.

Обаче всеки беше там да си спечели по едно заглавие или клипче в социалните мрежи. Кая Калас да я развяват украинските инфлуенсъри как е „смачкала тръмпистите“, Рубио да го развяват тръмпистите как „им каза на евроджендърите“.

Нито един от тях няма реална представа какво се прави сега, като поствоенния консенсус приключи и идва края на либералната демокрация като глобален режим. Войни? Отбрана? Разделяме ли се, какво правим? Ще връщаме ли контрола в държавите върху индивида, няма ли, какво? Това са дълбоки въпроси, на които аз не виждам отговор засега. Имам чувството, че даже нямаше особен интерес.

Режимът си отива и тези, които ни обясняват за това са част от отиващия си режим. Има крещяща нужда от рязка смяна на политическата класа в Европа. Не е само у нас.