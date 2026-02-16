Играта свършва: България губи енергийните си предимства

Ставаме все по-голям нетен вносител на електричество

Данните от началото на годината и особено първите 12 дни на февруари ясно показват нещо, за което отдавна пиша и говоря. Електроенергетиката на България губи срещу конкуренцията от съседните страни, най-вече в сравнение с Гърция. Ставаме все по-голям нетен вносител на електричество. Ето конкретните факти:

През януари отчитаме нетен внос от 283 GWh. В това време Гърция отчита нетен износ от 1275 Gwh. Мащабът на вноса се ускорява през февруари. Въпреки топлото време и ниското потребление, само за първите 12 дни на месеца отчитаме нетен внос от 209 GWh. Въпреки завръщането на АЕЦ Козлодуй на почти пълна мощност и постоянната работа на големите ВЕЦ (не е нормално това / дължи се на големите временни водни излишъци), системата ни непрекъснато внася. Реализираме само 3-4 часа (от 12 дни) нетен износ по обяд, когато и цените са много ниски. Въглищните ни ТЕЦ работят много под капацитета си. Слънчевите и вятърните централи дават каквото могат, но то е много малко по това време на годината.

В това време системата на Гърция е в постоянен износ - нетен резултат от 546 GWh само за 12 дни. Тя няма АЕЦ, така че най-отдолу стои приноса на 2 блока на лигнитните им ТЕЦ. Най-много обаче дават газовите ТЕЦ, които рязко изменят производството си (от 1000 до над 4000 MW) в зависимост от наличието на слънце и вятър. Учудващо за мен е голямото присъствие на ВЕЦ и ПАВЕЦ в микса на Гърция.

Причините са няколко: Най-важната е комбинацията от високи цени на въглеродните квоти и относително ниските цени на газа, които дават огромни предимства на гръцките газови ТЕЦ срещу нашите лигнитни централи. Така или иначе газовите централи са много по-ефективни и маневрени по дефиниция, а и имат пряк достъп до множество терминали за регазификация. Ако ние не можем да се възползваме от ниската цена на нашия лигнит - защото тя бива натоварена с гигантски разход за въглеродни квоти - нашите ТЕЦ са обречени.

Втората причина е, че Гърция има много по-адекватен слънчево-вятърен микс от България. В последните 10 години ние слагаме само фотоволтаици.

Третата причина е, че Гърция явно има много по-добре работещи ВЕЦ и ПАВЕЦ, въпреки че със сигурност няма по-добри условия за такива от нас.

Накрая ми се струва важно да отбележа, че наличието на много нови батерийни мощности явно не помага особено много на родната енергетика. Цените у нас си остават много високи - средно 141 евро/MWh от началото на годината. Гърция в това време отчита много по-ниска средна цена от 107 евро/MWh. Това не е временно явление. Това е процес, който клони към ясен резултат. Ние губим. Те печелят.