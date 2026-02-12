Газовите хранилища са абсолютно незаменими през зимата

Огромна част се ползва директно за отопление

Изтеглянията от газовите хранилища в САЩ скочиха до рекордните 360 млрд. куб. фута (10 млрд. куб. метра) на седмица по време на зимната бурята Фърн, което ясно подчертава критичната гъвкавост, която те осигуряват на енергийната система.

Бурята Фърн постави американската газова система на сериозно изпитание по няколко линии - търсенето нарасна с почти 15% на седмична база, тъй като екстремно ниските температури увеличиха нуждите от отопление, а липсата на слънце и слабите ветрове доведоха до допълнително изгаряне на газ в електроенергийния сектор. Освен това, замръзванията по инфраструктурата ограничиха доставките от добива, като производството на „сух“ природен газ в САЩ спадна с около 8% на седмична база.

В този контекст изтеглянията от газохранилищата изиграха ключова роля за балансиране на газовата система и за гарантиране на сигурността на доставките на топлина и електроенергия.

За да се постави този мащаб в перспектива - тези 10 млрд. куб. метра изтеглен газ се равняват на 109 тераватчаса енергия. В света към този момент има 156 гигаватчаса инсталирани батерии (повечето в Китай). Простата сметка показва, че само САЩ биха се нуждаели от 700 пъти повече батерии от целия световен капацитет, за да могат те да заместят газовите хранилища за една седмица по време на лошо време през зимата.

И това е само гъвкавостта, осигурена от газовите хранилища. Сметката не включва приноса на осигурената от текущия добив на газ енергия в същото това време. Освен това огромна част от този газ се ползва директно за отопление. Електроенергийната система просто не може да достави толкова електричество в толкова кратко време до потребителите.