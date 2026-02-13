Вие, ППДБ – носители на „снежнобял морал“, как се оказахте омесени до уши в педофилски скандал?

“Синът ми лъже - Иво не го е насилвал сексуално. Няма как да го насилва, защото при еякулация енергията отива надолу, а трябва да мине през фонтанелата и да отиде нагоре. Синът ми е моралният убиец на шестимата. Надявам се дълго да е жив, за да носи този позор."

“Имах сексуални отношения с Иво Калушев, когато бях на 15 години. Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Ники Златков, който понастоящем вече е починал.”

Две интервюта и буквално две реплики – на майката на Валери Андреев – София Андреева и на самия Валери, първо шокираха цяла България, а после занулиха всички въпроси и съмнения в нормалните хора. Вече никой не се пита „Има ли манипулация с кадрите от видеото“, „Защо няма сняг под колата“, „Защо не са се самоубили заедно“, „Какви са тези 4 черни джипа“, „Защо кучето не лае“, а всякакви съмнения за нарко, дърво, сръбско и руска мафия изчезнаха. Лудостта на една жена и трагедията на един млад мъж сложиха точка на довчерашната жестока истерия, която беше обхванала всички нас. Дори платените тролове на Мирчев са в ступор и не знаят накъде да поведат стадото. Чакат шефчетата да дадат инструкции.

Първи се окопитиха въпросните шефчета - лидери на ППДБ, и след спешен кризисен PR минаха в атака: виновни са ДАНС. Разбира се, това са толкова нагли, долни и глупави гьонсурати, вкопчени в софрата и кокала, че не мъцнаха ни дума за потресаващите факти: именно знакови лица и министри на ППДБ са легитимирали, институционализирали, овластили, финансирали, въоръжили, и закриляли тази странна организация. Протекции, абсолютно немислими за един обикновен бизнес - „експресна“ регистрация и лиценз, право да ползват дълбоко подвеждащо име, шокиращо количество оръжие, издадено за един ден, право да дерибействат из района (Васил Терзиев умилително сподели как бил гост там. Добре де, ама има стотици хора, които са ги заплашвали с кучета и пушки).

Ясно е, че в паниката си ППДБ ще търсят мислими и немислими варианти да махнат от челото си стигмата „Партията на Педофилите“. Факт, че последната една година сума ти девианти, извършили зловещи престъпления, се оказаха поддръжници и активисти именно на тази партия.

Та сега ще гледаме филма „ДАНС са виновни“. Може и да са виновни, знам ли. Ама вие, неуморни борци с мафията и носители на снежнобял морал, как така се оказахте омазани до уши в педофилска история? Ок, разбирам, че мъже на високи постове от вашата партия, за които се знае, че са гей, са били чести гости в хижата. Какво правят пълнолетни хора с други пълнолетни хора, стига да е доброволно, си е тяхна работа. Но можем ли да сме сигурни, че е нямало злоупотреба с деца? Мисля, че на този отговор чакаме приоритетно отговор. Вторият въпрос, на който чакаме отговор е, може ли този НПО октопод с колосални финансови интереси да крие още мръсни тайни?

Две думи за майката на Валери. Както стана ясно, тя е яростен поддръжник на ППДБ и е тяхна отлична представителна извадка. Те всички вярват, че са част от "просветен елит“, който по някаква нелепа и злощастна случайност е роден физически "на територията" при "ганьовците", когато душата му е "в цивилизования свят", а отношението към сънародниците извън балона - чисто, нескрито. неподправено отвращение. Парите не са проблем - колко му е да дадеш един милион на 40-50 годишен чичак, който да живее с 11 годишния ти син в Мексико. Най-големият страх там е да се усъмниш в опорките на партията им, защото току виж някой те обявил за Ганя, вместо за дълбок и загадъчен интелектуалец с необятна душа. Виждаме линча над двама- трима членове на ППДБ, които от ден първи заговориха за педофилия.

Въобще, нещата започнаха да си идват на мястото. Аз изпътвам дълбока омраза към неолибералната идеология точно по тези причини: огромни финансови злоупотреби и овластяване на корумпирани НПО-та, налагане на патологията като норма, вкарване на джендър идеологията сред 4 годишни деца, отваряне на вратите на Европа за орди мъже, които идват да грабят и убиват, а не да се интегрират.

Между другото, канадците съобщиха, че убиецът на 9 души е жена. Е, не съвсем. Биологичен мъж, сменил пола си преди време. Ако всичко това ви отвращава - помислете много добре, преди да гласувате за партията, която е финансирана, за да вкара цялата тази патология в България. Под слогана за борба с мафията, разбира се.