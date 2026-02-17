Вдигнаха двойно цени на някои основни храни

Чушките и тиквичките са поскъпнали с над 100% от януари досега

Има значителни промени в стойността на картофи, зеле и лимони

Маслото е нагоре, киселото мляко е надолу

Цените на някои основни храни нараснаха над два пъти при продажбата им на едро от началото на годината досега, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Докато общото ниво на инфлацията е сравнително ниско, цените на някои основни храни, които присъстват на масата почти ежедневно, са нараснали значително за малко повече от месец след влизането ни в еврозоната.

Най-много са вдигнали цените на зелените чушки. Цените им на едро на 30 декември миналата година са средно 1,14 евро за кг, а на 13 февруари са 2,76 евро, което е увеличение с над 142%. Поскъпването на червените чушки е с над 88% за същия период до 2,62 евро за кг на едро. Тиквичките също са поскъпнали над два пъти - със 119 на сто до 2,65 евро за кг на едро. При тези храни може да има някакво сезонно движение на цените, но трудно може да бъде обяснено поскъпване от над два пъти. Какво е било движението на цените на същите храни в началото на 2025 г. не може да бъде проследено, защото тогава от Държавната комисия по стоковите борси и тържища не са следили как се променят те.

При някои други основни храни поскъпването за периода от края на миналата година до 13 февруари също е значително. Например цените на картофите на едро са вдигнали с 21,7%, на зелето с 23,1%, а на лимоните с 24,2%. За абсолютно същия период на миналата година поскъпването на картофите е с 8,2%, на зелето с 3%, а на лимоните с 1,3%. Тук ясно се вижда, че поскъпването след въвеждането на еврото е значително по-голямо спрямо началото на миналата година, когато са действали същите сезонни фактори, но нямаше промяна на използваната валута.

Много любопитна е промяната на цените и на доматите. От края на миналата година до 13 февруари на едро те са поскъпнали с 15,8%, но за същия период на миналата година те са поевтинели с 14 на сто.

Тези движения не цените на някои основни храни не може да бъдат обяснени с поскъпване на газа, използван за отопление на някои оранжерии. Цената на газа за януари тази година е 60,93 лв. за мегават час (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и е с 3,3% по-ниска спрямо декември и с над 25% по-ниска спрямо същия месец на миналата година, когато беше 81,94 лв. за мегаватчас. Причините за поевтиняването са вносът на азерски газ и осигурени количества втечнен природен газ при благоприятни условия. Борсовата цена на тока за бизнеса през настоящата година е по-висока, отколкото през миналата, но по най-груби изчисления поскъпването е с около 30 на сто, а не два пъти, за да може да обясни двойното вдигане на цените на едро на някои основни храни.

Много интересно е и движението на цените на млечните продукти. От края на миналата година до 13 февруари кашкавалът, сиренето и прясното мляко на едро са поскъпнали с между 2,4 и 3,4 на сто. В същото време киселото мляко е поевтиняло с 6,8%, а маслото е поскъпнало с 13,8 на сто. Поскъпването на маслото се различава от промените на цените на останалите млечни продукти и отново трудно може да бъде обяснено със сезонен фактор.

Вдигнаха цените за развлечение и спорт

През януари поскъпнаха ремонти и фризьорски услуги

Официалната инфлация е 3,5%

Бръснаро-фризьорските услуги и услугите за добър външен вид през януари поскъпнаха с 3,1%.

През първия месец след въвеждане на еврото поскъпнаха редица услуги и основни храни, показват данни на НСИ. Официалната инфлация за януари е само 0,6%, а инфлацията за последните 12 месеца е 3,5%, показват предварителните данни на националната статистика.

Поскъпването на някои основни храни в магазините е резултат от промяната на цените им на едро, но вдигането на цените на редица услуги не може да не е повлияно от въвеждане на еврото.

През януари са поскъпнали ветеринарните услуги (+5,7%), шофьорските курсове (+4,4%), бръснаро-фризьорските услуги и услугите за добър външен вид (+3,1%), ремонтът на автомобили (+3%) и услугите за развлечения и спорт (+2,7%). Данни от другите страни, които са влезли в еврозоната преди нас, също показват, че са поскъпнали много услуги. Причината за това е, че при тях конкуренцията е по-малка, отколкото при повечето храни и стоки. При храните има няколко стоки от един вид на един щанд в магазина. Цените на много стоки от различни търговци лесно може да бъдат сравнени в интернет. Но цените на повечето услуги не са обявени в интернет, а и човек трудно може да намери добър майстор, фризьор.



От основните храни най-много в магазините са поскъпнали чушките (+16,4%), което отразява движението на цените им на едро. На следващите места по поскъпване са зелето и доматите (и двете с над 11%). Но интересно е защо краставиците в магазините са поскъпнали с 6 на сто, при положение, че промяна в цените им на едро почти няма.

Данни от началото на годината

От НАП направиха над 7000 проверки

Издадени са 534 акта за нарушения

Най-много са издадените актове за нарушение на Закона за въвеждане на еврото на магазини за хранителни стоки.

От октомври досега Националната агенция за приходите (НАП) е направила близо 7700 проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото, като от началото на тази година те са близо 7000, а установените нарушения и издадени актове са над 534.

Установени са нарушения в близо 7% от направените проверки, което означава, че по-голяма част от бизнесът е коректен към клиентите си. Но е възможно при голяма част от проверките да има действително увеличение на цените, но да са дали основателен мотив за това, като например вдигане на цени от доставчици, повишение на заплати, вдигане на цените на тока. От НАП, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията бяха обявили, че при всеки сигнал за поскъпване ще проверят и доставната цена – дали е повишена и има ли основание за това. Но официална информация дали са проверени търговци на евро, производители и вносители и дали са им наложили глоби няма.

Издадените наказателни постановления от НАП са на обща стойност около 250 хил. евро. По сектори най-много са издадените актове на магазини за хранителни стоки - около 152, следвани от ресторанти и барове - 85, пунктове за технически преглед - 72, паркинги, фризьорски, козметични и друг тип такива салони, фитнеси.