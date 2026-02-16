Ето какви промени предлага Столичната община за приема в детски ясли и градини

Още по темата: София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини 16.02.2026 09:57

Столичната община кани родителите и всички заинтересовани страни да изразят мнението си за промените в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини.

Както "Труд News" писа, общината публикува проект за промени в Наредбата за обществено обсъждане. Засега той не е окончателен. Обсъждането му ще продължи до 24 февруари 2026 г. След обобщаване на постъпилите предложения, проектът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.

Основните предложения:

* Уеднаквяване на тежестта на постоянен и настоящ адрес, за да се отчита реалното местоживеене на семействата. Така се избягват ситуации, при които родители, живеещи под наем или без възможност да сменят постоянния си адрес, са поставени в ситуация на неравнопоставеност.

* Прилагане на по-благоприятния вариант при различна уседналост на родителите, така че семейството да получи максимален брой точки според своята ситуация.

* Допълнителна точка за семейства от по-отдалечени населени места (напр. Владая) - при кандидатстване в местната детска градина или в съседно населено място, за да се гарантира достъп до най-близкото детско заведение.

* Въвеждане на кратко писмено споразумение между родителите и детската градина с ясно разписани правила за присъствие, комуникация и финансови параметри, което осигурява предвидимост и взаимна отговорност.

* Отпадане на допълнителната точка за деца, посещавали ясла, считано от следващата учебна година, с едногодишен преходен период. Промяната цели по-ефективно използване на местата и предотвратяване на формални регистрации без реално посещение.

При настаняването на деца на задържани родители основната промяна е премахването на междинната работна група, която досега разглеждаше документите. Това не въвежда ново правило - общината продължава да осигурява грижа единствено по съдебен акт, в интерес на детето, което е останало без грижа, като броят на местата за другите кандидатстващи не се намалява.