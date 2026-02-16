Рибарите вече хвърлят мрежи за карагьоз

Сафридът излиза през май

С корабите си, морските вълци ловят хамсия

Скорпидът е "на мода"

Въпреки студеното време, рибарите от Бургаския залив вече са направили „сефтето“ с мрежите си и се похвалиха, че ловят карагьоз.

"Когато е по - топло, влизаме с лодките и хвърляме мрежите. Уловът не е много. По 5 - 10, най - много 20 килограма на ден", обясниха опитните морски вълци. Карагьозът се лови с „месинени мрежи“ , които са с 30 - 32 мм "око". В момента и рибарските кораби имат добра слука на хамсия.

На рибната борса "Краснодар" в Бургас, се появява пресен карагьоз, но веднага се изкупува. Рибата е много вкусен деликатес за скара или пък пържена.

Продават се още шарани, калкан, черна мида, скариди и разбит хайвер - по 4 евро опаковката. Много рибари са направили домашни консерви от хамсия, чернокоп и сафрид, които са много търсени на борсата. Солен паламуд почти няма, защото миналата есен паламуд почти не се появи. Предлага се само веяна скумрия и по - рядко чироз.

Според рибарския календар, когато се стопли още, морските ще пускат мрежи за попчета, макар че и те вече са рядкост в залива.

Навлязоха много риби от Средиземно море, обясниха риболовците от селището Ченгене скеле.

Според тях, заради променените климатични условия, видовете риби, които минават край нашите брегове, също се променят. Например в момента, най - често срещаната риба е скорпидът. Той има жило, с което „поразява“, щом бъде уловен, но рибарите вече са се научили как да го обработват безопасно и го предлагат на търговците направо филетиран. Месото му е много вкусно, почти като това на калкана и е търсен в крайбрежните заведения.

Рибарите чакат пролетта. Пролетният сафрид трябва да се появи през месец май.

От края на май започват и морските разходки с туристи. Тогава официално се открива туристическият сезон с круизите до острова.

Катамаранът „Бургус“, който тръгва от Морска гара в Бургас, към „Света Анастасия“, ще минава често и през рибарското селище.

Ако има слука на сафрид, гостите ще могат да се насладят на пресния деликатес в ресторанта на Етнографския комплекс в Ченгене скеле, както и да разгледат трите музея, пълни с рибарски мрежи, изложба на здрави моряшки възли, както и артефакти, извадени от дъното на залива. Сред тях са и венециански съдове от стъкло, от потънал наблизо търговски кораб.