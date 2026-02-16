Земетресение между три планини разлюля България

Град Разлог е "обграден" от три планини - Рила, Пирин и Родопите

Плитко земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в България днес, 16 февруари 2026 г. (понеделник), точно в 11:23 ч.

Разлюляло е на 15 км под земната повърхност в област Благоевград на 12.9 км северозападно от град Разлог и 84 от град София, сочат данните на Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

В град Разлог живеят около 13 000 жители и той е "обграден" от три планини - Рила, Пирин и Родопите.

Няма данни трусът да е бил усетен осезаемо от хората в района. Не се съобщава и за щети.