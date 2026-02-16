Читателите на „Труд“: В аферата „Петрохан“ са замесени политици

Силно недоверие към институциите и убеждение, че истината по случая „Петрохан“ остава скрита, показва анкета на trud.bg, проведена в рамките на седем дни. В допитването са участвали 1753 читатели, като всеки е гласувал от уникален IP адрес. Резултатите не претендират за национална представителност, но очертават ясно настроенията сред активната аудитория на медията.

На въпроса „Какво крие властта в аферата ‘Петрохан’?“, внушителните 79.27 процента от участниците са посочили „участие на политици“. Това означава, че близо четири от всеки петима гласували виждат в случая не просто криминален или административен проблем, а политически чадър или зависимост.

Едва 9.60 процента смятат, че става дума основно за икономически интереси, 7.84 процента предполагат експлоатация на деца, а 3.29 процента свързват темата с мигрантски трафик.

Тези числа не доказват факти, но са показателни за общественото усещане. Когато толкова голям процент от хората поставят политическото участие на първо място, това говори за дълбока ерозия на доверието към властта. В общественото съзнание все по-често се затвърждава убеждението, че зад чувствителни казуси стоят скрити зависимости и мрежи от влияние, които остават извън полезрението на официалните съобщения.

Случаят „Петрохан“ се вписва в по-широк контекст на натрупани съмнения. През последните години редица скандали - от инфраструктурни проекти до обществени поръчки и кадрови назначения - създадоха усещането, че разследванията често буксуват, а отговорността се размива. Това неминуемо влияе върху начина, по който обществото възприема всеки нов казус. Вместо доверие в институционалните версии, доминира очакването, че „нещо се крие“.

Показателен е и фактът, че икономическите и криминалните хипотези остават на втори план. За мнозинството проблемът не е просто печалба или нелегална дейност, а възможна политическа протекция. Това е сериозен сигнал към управляващите и правораздавателните органи - прозрачността не е лукс, а необходимост.

