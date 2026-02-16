Разрешили на сектата "рейндъжъри“ заглушители и лазерни мерници

Шефовете на полицията в Монтана назначени от Бойко Рашков и близки на ПП активисти

МВР мълчи за престъпници в техните редици

Престъпление е даването на толкова оръжия на секта, чийто членове с тези оръжия да убиват и да се самоубиват. МВР не само трябва да уволни, а и да даде на прокурор служителите, които са разписали разрешителините и са правили проверки на притежателите и това е единственото обяснение защо от полицията мълчат повече от две седмици след трагедията в хижа “Петрохан”, коментираха вчера експерти. А бившият вътрешен министър Калин Стоянов направо призова бившия си колега Бойко Рашков и всички от ППДБ да започнат да дават отговори.

Както писа “Труд news”, “рейнджърите” се въоръжават до зъби през 2021 г. с 18 оръжия, а последното 19-то оръжие - пистолет, получава през 2023 г. 19-годишният тогава Николай Златков, когото “лама” Ивайло Калушев представя като свой син.

На 21 август 2021 г. Ивайло Иванов, получава разрешително за оръжия с 16 позиции - ловни пушки, автоматични пистолета, нарезна карабина и картечен пистолет на фирмата “Чешка Збройовка”, известен още с търговското име “Скорпион”. Някои от пушките имат резервни цеви, а освен тях разрешителното включва заглушител и мерник с лазерно насочване, който може да се монтира и на пистолетите, и на “Скорпион”-а.

Експерти обясниха пред “Труд news”, че разрешителни за подобни “аксесоари” не е нормално да получат всякакви юридически лица, а само такива, които се занимават с внос, производство, търговия с оръжия или държат стрелбища, на които се обучават полицаи, служители на НСО или военни от спецчастите. Необяснимо е също защо на Иванов трябват няколко ловни гладкоцевни пушки, при положение, че няма данни той да е член на която и да е ловна дружинка в Монтанско.

Трети въпрос е при какви условия и на какъв адрес трябва да се съхраняват тези оръжия, а четвърти - при какви условия да се дават за ползване на лица, които са служители в тази фирма. Към онзи момент Ивайло Иванов е само управител на Българска асоциация по екстремни спортове с адресна регистрация в софийския район “Витоша”, а не в Монтана. Интересното е, че това не е НПО, а фирма ООД по Търговския закон, в която дялове има и Ивайло Калушев. Дружеството през 2022 г. претърпява трансформация, при която “лама” Калушев получава 65% от дяловете.

За да получи разрешителни за още два пистолета (с единия от които - револвер “Колт Анаконда”, калибър 44. Магнум, със сигурност е застреля 15-годишния Александър Макулев - б. р.) самият Ивайло Калушев през ноември 2021 г. си прави адресна регистрация в Монтана и само след 3 дни скорострелно получава документа. Пак не ясно дали като физическо лице, или като служител на ООД-то с управител Иванов.

Заглушител и мерник с лазерно насочване, които могат да се монтират и на къси и на дълги оръжия, станали законно притежание на сектата “рейнджъри” от хижа “Петрохан” с благословията на полицията в Монтана през лятото на 2021 г.

“МВР час по-скоро трябва да изясни въпроса с издадените разрешителини на Иванов и Калушев, а също и на Николай Златков. Такава справка се прави за няколко часа, иначе излиза, че от 2 февруари насам МВР прикрива свои служители, които са извършили престъпления”, коментираха експерти, пожелали имената им да не се цитират.

“Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на “Продължаваме промяната” за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина.

Същевременно, към момента на подписване на разрешителното, директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков”, написа вчера във фейсбук бившият вътрешен министър Калин Стоянов по повод намесването на името му в случая със сектата в хижа “Петрохан”. И добави: “Колкото и да се опитват да се измъкнат от поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили, е редно ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори”.