Пиян и без книжка: Челна катастрофа край Карлово, има загинал и тежко ранен

Шофьор загина, а негов спътник е в критично състояние след тежка челна катастрофа на Подбалканския път, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

Инцидентът е станал в района на село Розино. Лек автомобил „Мерцедес“ е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в „Форд“. На място спешните медици са констатирали смъртта на водача на втория автомобил, а спътникът му е откаран в болница в критично състояние.

23-годишният шофьор на „Мерцедес“-а също е прегледан от лекари. Проверка показала, че той е неправоспособен и дрегерът е отчел около 1,6 промила алкохол.

Полицията е извършила оглед на местопроизшествието и продължава разследването на причините за катастрофата.