Тошко Йорданов: Пил ли е Андрей Гюров чай на "Петрохан"?

Случаят е отвратителен на много нива и е безпрецедентен за България. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов в ефира на БНТ. По думите му обществото е шокирано както от самите разкрития, така и от поведението на родителите, свързани със случая.

"На единия синът му е застрелян от този „лама“ гуру, майката – дори не знам как да коментирам това, което направи за детето, което е сексуално малтретирано от Калушев.“

Йорданов отново повтори, че цялото това нещо е станало благодарение на политическа протекция.

„На държавна протекция, защото тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа."

Депутатът посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България":

"Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери.По време на Демерджиев и Рашков са подадени два сигнала от едно момче. Сигналът дори не е стигнал до прокуратурата", подчерта Йорданов.

Тошко Йорданов коментира и решението на Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател.

"Знаем, че изборът от домовата книга беше лош. Но Главчев беше председател на НС от ГЕРБ, а Гюров председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Там нещата бяха ясни. Абсолютно партийни фигури. Трябваше да избере някого измежду другите кандидати."

Много ми е интересно. Пил ли е чай Андрей Гюров на "Петрохан"?, попита народният представител.