Съдебен медик: Случаят „Петрохан“ е елементарен от медицинска гледна точка

Случаят „Петрохан“ от съдебно-медицинска гледна точка е много елементарен, заяви доц. д-р Александър Александров в предаването "Тази събота". Той е началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в Александровска болница и вече представи медицинските данни по случая на брифинг преди седмица.

По думите му всички открити тела край Петрохан са с огнестрелни наранявания в областта на главата, като изстрелите са произведени от упор или от много близко разстояние. Това са зони, които могат да бъдат достигнати и от собствена ръка, но експертът подчерта, че само по медицински данни не може да се определи кой е държал оръжието.

„Аз сам мога да се застрелям от упор, но и някой може да ме принуди да стоя мирно и да ме застреля“, обясни Александров.

Той даде пример от практиката си за мъж, който се прострелял два пъти с ловна пушка. Първият изстрел не засегнал жизненоважни органи, след което мъжът презаредил и произвел втори, фатален изстрел. Според него подобни случаи показват, че дори при повече от един изстрел е възможно да става дума за самоубийство.

Аутопсиите на шестте тела вече са приключили, но изготвянето на експертизите продължава. Относно информацията за силно окървавени ръце на една от жертвите, експертът уточни, че всъщност става дума за силно обгорени ръце със свлечен епидермис, което изисква по-детайлни изследвания и повече време.

„Разследване никога не приключва от днес за утре. Вещите лица трябва да работят внимателно, особено при безпрецедентен случай с огромен обществен интерес“, подчерта медикът.

По въпроса за установяване на часа на смъртта на намерените в кемпера под връх Околчица, Александров обясни, че това е един от най-трудните проблеми в съдебната медицина. По думите му реалността е далеч от показваното във филмите, където точният момент на смъртта се определя веднага.

Той уточни, че ниските температури са забавили процесите на разлагане, което прави изчисляването на давността още по-сложно. Въпреки това специалистите ще се опитат да дадат максимално точна насока.

Експертът коментира и информацията, че стомасите на жертвите са били празни. По думите му това не е показателно, тъй като храната обикновено се усвоява за около 3–4 часа и подобен факт не може да се използва като доказателство за конкретни намерения или действия.

Александров допълни, че на жертвите са направени и изследвания за употреба на опиати, като резултатите ще бъдат включени в окончателните експертизи.