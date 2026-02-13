9-годишно дете в едно легло с „лама“ Ивайло Калушев

Родители доброволно пращали малчуганите в сектата, разказват над 30 свидетели

Прокуратурата внесе в парламента материали от разследването

Момченца на 9-10 години са пращани доброволно от родителите им в затворената религиозна секта на Ивайло Калушев. Той се е изживявал като “лама” и духовен учител - “гуру”, на децата, които станали негови сексуални жертви. Дете на 9-години разказало, че спало при него в леглото му в кепера. Това сочат в официалните си показания 30 свидетели, които с разрешение на наблюдаващите прокурори бяха предоставени на депутатите, под условие, че няма да разпространяват интимни подробности.

Свидeтелските показания са събрани след 2 февруари тази година, след като първите три трупа на “рейнджъри” бяха намерени край хижа “Петрохан”. Някои от тях са били разпитани и допълнително след 8 февруари, когато още три тела - на “лама” Калушев и двамата негови “ученици” - 15-годишният Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.

Зловещи разкрития правят майкитe и бащитe на три момчета и едно момиче, които признават, че са се доверили на Ивайло Калушев и доброволно са пращали децата си при него. Почти всички родители са се занимавали с източни духовни практики, с медитации или хипноза. Но от думите на някои от тях става ясно, че вероятно изповядваното от “лама” Иво учение е квази будизъм, тоест - секта.

В случая с убития 15-годишен Алекс става ясно, че преди 5 години той направо е изоставен от родителите си. Когато завършил 3-ти клас, бил даден от майка му и от баща му - пещерняка Яни Макулев, на Калушев, защото му “имали доверие”. По-големият брат и сестрата на Алекс също ходил при сектата в Мексико, а Макулев-баща направо признал, че не е имал възможност да гледа по-малкия си син и искал това да прави Калушев. Според показанията на Яни Макаулев през цялата 2025 г. Алекс е виждал майка си 2-3 пъти и че детето почти не е посещавало училище в последните пет години. Първоначално бил записан да учи онлайн към училище в Мексико, а по-късно Калушев го е записал в частното училище “Космос”, за което родителите му дали пълномощно.

На депутатите са дадени и показанията на 10-годишния Леон, чието име Калушев споменава в прощалния есемес до майка си, а през 2024 г. по сигнал на бабата и дядото на детето, ДАНС прави разследване на сектата. Леон разказва, че е бил силно привързан към семейството си, бил е щастлив с баба и дядо в Плевен, защото тогава “цялото семейство било заедно”. После описва как е пътувал в Непал с Калушев, както и из Европа с други от сектата. При едно от пътуванията се наложило да спят в кемпер. Тогава детето е било в едно легло с Ивайло Калушев.

Най-много сексуални посегателства на Калушев сочи Валери Андреев, който е бил даден от майка му на “ламата” от 15-годишен, заминал е и е живял със сектата в Мексико. Подробни показания е дала и майка му София Андреева, която е будистка и е финансирала Калушев и хората му с около 1 милион лева. Валери разказва, че “лама” му забранявал да говори и да мисли за жени и когато навършил 17 години за рождения ден му подарил вибратор. Валери споменава също, че при сектата в Мексико идвали много хора от България, включително Саша Безуханова с дъщеря си. Сестрата на Алекс разказва, че в Мексико се запознала и сприятелила с Валери, двамата се целували и когато Калушев научил за това бил силно афектиран и обвинил момичето, че е направила нещо нередно.

Разпитано е и момичето, споменато в есемеса на Калушев до майка му. Девойката прекарала последните дни на януари със сектата. Тя разказала, че преди време арт-продуцентът Асен Асенов запознал баща є с Калушев. Преди 20 години Асен Асенов, който сега живее в чужбина, продуцираше предавания по обществената телевизия и бе съдружник с Иво Прокопиев, с когото издаваха списание “Едно”. На момичето се обадил Николай Златков, който му казал, че го е сънувал и го поканил да медитира в хижа “Петрохан”. Бащата на момичето също потвърждава за познанството си с арт-продуцента Асен Асенов.

Майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова признава, че със сина є говорили често за смъртта. Той гледал на смъртта не като край на живота, а като на прераждане.

Най-лаконични били близките на загиналите “рейнджърите”, които казват на разпитите, че от години не са поддържали връзка с тях, знаят, че са будисти и си живеят в свой затворен свят.

ДАНС разкрива какво върши сектата в хижа „Петрохан“ още през 2024 г.

Разследват „лама“ за педофилия, но не се стига до обвинения

Няколко големи екоорганизации определят дейността на самозваните “рейнджъри” от хижа “Петрохан” като недопустима и незаконна.

“Налице са данни за евентуално извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII “Разврат” от Наказателния кодекс”.

С това изречение завършва секретна разработка на ДАНС, която така и не беше огласена в парламента, само защото документът продължава да е с гриф: “Секретен”. Днес обаче той бе публикуван в сайта “Бърд” и не последва опровержение за неговата автентичност. Папката е минала последователно през Софийска градска и Софийска окръжна прокуратура в началото на 2025 г., по нея е образувано досъдебно производство за блудство с малолетни в хижа “Петрохан”, затова делото е изпратено по компетентност до Районна прокуратура-Костинброд. Остава тайна как точно е водено разследването срещу заподозрения Ивайло Калушев, но то е прекратено през декември 2025 - по-малко от 2 месеца преди шестте трупа край хижа “Петрохан” и местността “Околчица”.

“Труд news” вече писа, че агентите на ДАНС са се задействали през юни 2024 г. по сигнал от бабата и дядото на 9-годишния тогава Леон, даден от майка му и баща му да живее при “рейнджърите” в хижата. Ясно се вижда, че през октомври 2023 г. същият второкласник е отписан от държавно училище в София и записан в частното училище “Космос” в с. Осойца, а не както се опита да излъже директорката на “Космос”, че това дете е дошло при тях след сигналите от баба му дядо му. Само след 4 дни подателите на сигнала изпращат нотариално заверен отказ от него. “Въпреки това сигналоподателите продължават да споделят притесненията си за състоянието на внука си”, пишат от ДАНС и затова не спират да работят по случая.

В справката има и множество данни за НПО-то Национална агенция за контрол на защитените територии, чията база е хижа “Петрохан”. Цитирани са няколко големи природозащитни организиции, според които дейността на самозваните “рейнджъри”, настанили се в защитените територии, е недопустима и незаконна. Сочи се фактът, че Сандов като министър подписва през 2022 г. споразумение с групата, на което те се позовават.

Разбира се също от справката на ДАНС, че агенти на ГДБОП през 2022 г. са имали две срещи с Валери, който като 15-годишен е бил пратен от майка му в сектата и бил в Мексико с Калушев и хората му. Валери обаче и двата пъти настоявал да се запази в тайна както самоличността му, така и сексуалните му контакти с Калушев. По случая имало образувана преписка в отдела по “Киберсигурност” в ГДБОП, защото Валери смятал, че е сниман при сеансите и може би записите са качени в интернет. Снимки обаче не били открити и затова преписката била прекратена.

Факт е също, че агентите на ДАНС откриват и разпитват бащата на Николай Златков още през декември 2024 г. Човекът разказва как синът му като 10-годишен е бил даден по настояване на майката на Калушев в Мексико, а по-късно продължава да живее в хижа “Петрохан”, даже води и там по-малкия си брат. Бащата добавя, че е имал комуникация с Валери и от него научава за сексуалната ориентация на “лама” Калушев.