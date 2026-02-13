Окръжният съд във Варна пренасрочи заседанието срещу Коцев

Насроченото за 17 февруари, вторник, разпоредително заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души се отсрочва за следващия месец, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в крайморския град. Причината за това е постъпила молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативния съд в София на същата дата.

След извършена справка, този факт бе установен и със свое разпореждане съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24 март от 9:30 часа, за която всички страни са уведомени, уточниха от пресслужбата на съда.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. На 21 ноември на случаен принцип бе изтеглено името на съдия Светла Даскалова, която поема делото срещу петимата. Името ѝ бе изтеглено от заместник-председателя на Окръжния съд и ръководител на Наказателното отделение Стоян Попов. Централизираната система за случайно разпределение на делата определи Даскалова сред имената на 16 нейни колеги.