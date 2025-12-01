Първи работен ден на Благомир Коцев: Какво каза кметът на Варна (ВИДЕО)

Благомир Коцев се връща днес на работното си място в общината във Варна. Той ще влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста.

"Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа - доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината през последните месеци", отбеляза кметът на Варна.

"През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, но съм убеден, че има неща, които трябва да бъдат наваксани, да свършим бързо нещата, които не са свършени, и да влезем бързо в един нормален ритъм на работа в общината", допълни кметът.

По повод жалбата на бивша служителка на общината, че парите за гаранцията на Коцев, събрани от дарения, всъщност представлявали "пране на пари", Коцев коментира, че "това е една от всички атаки през последните месеци.

"Използват се всякакви инструменти, за да се дискредитират както свободните хора във Варна, така и нашата администрация, така и всички, които се борят с несправедливостите в страната. Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. "Свидетелката" е човек, който е уволнен от мен и за който има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите", допълни Коцев.

Първото, което Коцев ще направи днес, е да проведе традиционната понеделнишка оперативка.

"След оперативката ще преосмисля и начина, по който върви диалога в община Варна, защото през тези година и половина преди покушението срещу мен и варненци, диалогът не беше добър. Знаете, че с другите партии и ОС често имахме полемики, в които не трябва да влизаме повече. Варна трябва да върви напред гладко и с общи решения", допълни Коцев.