Бойко Борисов: Еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор (ВИДЕО)

Още по темата: България в еврозоната 01.01.2026 07:17

Откакто е създаден ГЕРБ, БВП е нараснал с четири пъти

Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор - тяснопартиен популизъм или държавност, написа като новогодишно послание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"За ГЕРБ изборът беше ясен, този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. Годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт", допълни Борисов.

По думите му, откакто е създаден ГЕРБ, БВП е нараснал с четири пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.", посочи още Борисов.

„Икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави. През 2025 г. решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата", каза още Борисов.