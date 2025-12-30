Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо управление на АЕЦ „Козлодуй“

Над 200 млн. лева годишно губи държавата заради намаленото производство на електроенергия от 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, заяви народният представител от „Възраждане“ Йордан Тодоров, който обвини ръководството на централата в некадърно управление и корупционни практики.

„Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ вече повече от седмица работи с намалена мощност от около 800 MW заради опасения от ново скъсване на защитна мембрана“, съобщи Йордан Тодоров. По думите му при нормална експлоатация блокът трябва да произвежда около 1050 MW, което означава приблизително 250 MWh по-малко електроенергия на всеки час.

„При средна пазарна цена от около 200 лева за MWh това води до загуби от около 1,2 млн. лева на ден“, изчисли народният представител.

Тодоров подчерта, че негативните последици се натрупват в по-дългосрочен план.

„Очакваното производство за 2025 г. е около 15,36 TWh, което е с приблизително 415 GWh по-малко спрямо 2024 г.“, заяви Тодоров. По негови сметки това се равнява на между 80 и 100 млн. лева по-ниски приходи.

За сравнение той припомни, че през 2022 г. и предходни години централата е произвеждала около 16,5 TWh годишно – ниво, което според него може да се счита за нормално при стабилна работа. Разликата от над 1 TWh годишно означава между 200 и 250 млн. лева пропуснати приходи, в зависимост от борсовите цени на електроенергията.

„Тези стотици милиони можеха да бъдат използвани за пенсии, социални помощи, майчинство, подкрепа за енергийно бедни домакинства или лечение на болни деца“, заяви народният представител.

Затова той отправи остри критики към ръководството на АЕЦ „Козлодуй“, като заяви, че става дума за „некадърно управление на хора, на които мафията е платила ръководните места, с цел да одобряват нагласени обществени поръчки за едни и същи фирми“.