Петкова: Пазарът на ДЦК се отваря за непрофесионални инвеститори

Със свое решение Министерският съвет прие Стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в България. Това съобщи на брифинг министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова след края на последното за годината правителствено заседание.

Петкова обясни, че става въпрос за непрофесионални инвеститори - физически и юридически лица. По думите й, за да се стигне до това решение на Министерския съвет и приемането на тази стратегия със заповед на министър-председателя, беше създадена междуведомствена работна група с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.

Задачата на тази работна група беше да проучи международния опит в тази посока и да разработи стратегия и концепция, която да даде възможност на непрофесионалните инвеститори да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България, обясни финансовият министър.

Тя подчерта, че това е една много важна стъпка, която ще даде възможност на всички граждани, които имат желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа. По този начин според Петкова ще се развие и капиталовият пазар в България, което е един от основните приоритети на Европейския съюз в рамките на финансовата сфера. С днешното решение за създаването на тази стратегия и концепция пред гражданите се отваря изключително добра възможност за участие на пазара, както и за повишаване на финансовата им грамотност, посочи още министърът на финансите в оставка.