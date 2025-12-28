Румен Петков получи официално поздравително писмо от председателя на ЛДПР Леонид Слуцкий

Председателят на Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) Румен Петков получи официално поздравително писмо по повод предстоящите празници от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия- Леонид Слуцкий.

В писмото се отправят сърдечни пожелания за здраве, успехи и благополучие към Румен Петков, неговото семейство и близки, както и увереност, че 2026г. ще донесе реализация на важни планове и надежди. Изразена е и готовност за бъдещи срещи и продължаване на политическия диалог през следващата година.

Поздравлението идва в контекста на вече установените официални отношения между двете политически формации, след като по-рано през годината Политическа партия АБВ и Либерално-демократическата партия на Русия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към развитие на междупартийния диалог, съвместни културни инициативи и съвместни възпоменателни чествания на предстоящите 150 годишнини от априлското въстание и руско-турската освободителна война.

Получаването на подобно официално писмо е още едно потвърждение за активните международни контакти на АБВ и за последователната ѝ линия в подкрепа на диалога, политическата стабилност и отстояването на българския национален интерес в сложната международна среда.