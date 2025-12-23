Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! (ВИДЕО)

Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Това заяви председеталят на партията във видео в социалните мрежи.

"Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", допълни лидерът на ГЕРБ.

По думите му цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано!

"Считам, че тя не трябва да съществува", завърши Борисов.