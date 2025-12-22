Костадинов закла прасе, кръстено Урсула

Костадинов закла прасе, кръстено Урсула
Лидерът на "Възраждане" спази традицията преди Коледа, като заедно с приятели заколиха прасе. Костадин Костадинов обяви, че то умишлено е било кръстено Урсула. 

"Вчера заклахме Урсула. Урсула е свиня. Купихме я в началото на годината от с. Крушари, Добричко. Селото е известно в цяла Добруджа със своите прасета - тихи, кротки, не са претенциозни, ядат всякаква помия и наддават бързо. Крушари е и известен развъдник на евроатлантици - в него е роден Ивайло Мирчев, стожерът на демократичната общност. Поради тази причина смело можем да кажем, че Урсула е евроатлантическа свиня. Това уточнение е важно, защото не всяка свиня е евроатлантик, но всеки евроатлантик е свиня", написа Костадинов в социалните мрежи и прикрепи цяла галерия снимки от приятелската сбирка.

"Годината свършва добре, уважаеми сънародници. Тази година Коледата за политическите прасета подрани и малко изпревари истинската Коледа, което прави идващият вдругиден празник още по-хубав. Предстои ни догодина да разфасоваме окончателно политическата кочина и да приключим с прасетата в политиката. Вярвам, че с общи усилия ще се справим, защото заедно можем всичко! Айде сега наздраве от нас на село, и кой ни мрази, под нас да лази!", каза още лидерът на "Възраждане".

