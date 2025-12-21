Министър Георг Георгиев за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти

Още по темата: 56-годишен българин почина в щатски затвор 19.12.2025 14:00

България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи, каза външният министър

"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза".

Tова заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по БНТ.

Той изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.

България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи, България гласува "за" дългосрочно им замразяване, заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев в ефира на БНТ. Той беше попитан каква е българската позиция с оглед на това, че страната ни заедно с Италия, Белгия и Малта се въздържа от размразяването като репарационен заем на руските активи и в същото време подкрепя безлихвен заем за Украйна от 90 млрд. евро.

Досега това замразяване на руските активи се препотвърждаваше на всеки шест месеца, сега се взе решение за безсрочно замразяване. България гласува „за“, посочи Георгиев. Ние се присъединихме към една декларация заедно с Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случва по европейското законодателство и правила. Тази декларация не променя нашия глас, не променя значението на това, което сме направили, не променя действията ни, каза той. Ние сме гласували "за" заедно с всички останали европейски държави, европейският консенсус по тази тема беше налице, просто направихме едно уточнение, което обаче не променя характера на нашите действия, допълни Георгиев.

Първоначално се говореше за разходване на замразените активи, сега подходът на ЕС е друг, става въпрос за 90 млрд., които ще бъдат евентуално заем през бюджета на ЕС, коментира още външният министър в оставка. Въобще в какъв момент, как ще се стигне до тяхното разходване, по какъв начин ще бъдат предоставени, е обект на последващи уточнения. Затова казвам, че не бива да се спекулира с информацията, допълни той.

На въпрос каква част от тези 90 млрд. евро се пада на България, министър Георгиев каза, че е твърде рано да се говори за това.

Попитан трябва ли правителство в оставка да се въздържа от решения като това за заем за Украйна, Георг Георгиев посочи, че Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка.