Костадинов: Народното събрание се превърна в една изключително пошла сцена

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи своите предложения за промени в изборния процес в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Сред основните му идеи са пълно машинно гласуване, гарантирано представителство на всяка партия в Централната избирателна комисия и премахване на ролята на „Информационно обслужване“ при броенето на гласовете.

„Предвиждаме също така по-голяма възможност за включване на граждански наблюдатели, не партийни, както и присъствието на представители на МВР по време на броенето“, уточни Костадинов. Той подчерта, че „Възраждане“ вече пета година е в парламента, но все още няма представителство в ЦИК.

Според Костадинов изборите най-вероятно ще се проведат в края на март и е важно обществото да се политизира, за да се увеличи избирателната активност.

„Народното събрание се превърна в една изключително пошла сцена“, коментира той още.

Лидерът на „Възраждане“ изрази и опасения от възможни спекулации с цените след въвеждането на еврото в страната.