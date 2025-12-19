Проучване на "Мяра": Над 55% от българите гледат положително на ЕС, само 36% са „за“ еврото

Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз (ЕС), но тази подкрепа не е безусловна. Тя е съпроводена с критичност, колебание и натрупани разочарования. Това показват резултатите от национално представително социологическо изследване за обществените нагласи към ЕС, проведено по инициатива на българския евродепутат от Групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" в Европарламента Кристиан Вигенин и реализирано от агенция „Мяра“.

Проучването е осъществено в периода 14–24 ноември 2025 г. сред 1004 пълнолетни граждани и има за цел да даде реална картина на обществените нагласи към Европейския съюз в навечерието на влизането на България в еврозоната.

„Българското общество не е антиевропейско. На моменти се колебае, критично е, но над 55% от българите имат положително отношение към ЕС, а около 40% имат отрицателно отношение“, коментира евродепутатът Кристиан Вигенин при представянето на данните от проучването. По думите му България е „за“ ЕС, но има и своите условия. „Българите не отхвърлят Европа като идея, а поставят въпроса - каква Европа, за какво и на каква цена?“, допълни той.

И отбеляза, че според българите има липсата на информация относно европейската политика и институции. "Над 50% от българите казват, че не получават информация за политиките, които се провеждат на европейско равнище, а 1/4 не могат да назоват нито една европейска институция", посочи Вигенин.

Над половината от респондентите потвърждават положително отношение към ЕС. 55,7% са „за“ ЕС, а 37,3% са „против“, посочи социологът Яница Петкова. По-критично настроени са възрастните, както и тези, които живеят в малки населени места, както и тези с основно образование и представители на по-бедните прослойка.

Тя каза още, че в нашето общество има разделение за приемането на еврото като валута в България. Данните показват, че 36% от българите са „за“ и смятат, че това ще има положителен ефект върху страната, а 46% са „против“, а останалите 18% се колебаят.