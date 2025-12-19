Гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.

Майките и бащите могат да поискат да си тръгват по-рано или да работят от къщи



Парламентът прие окончателно промени в Кодекса на труда

Работодателят може да откаже

Родителите на деца на възраст до 12 години могат да поискат от шефа да си тръгват по-рано от работа, за да вземат детето си училище или от детска градина, или друга форма на гъвкаво работно време. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които бяха приети окончателно от парламента.

Работник или служител, който е родител на дете до 12-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определен период на продължителността и разпределението на работното му време или да премине към работа от разстояние, решиха депутатите. Работниците могат да поискат и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Същите правила ще важат и за осиновителите.

Предложенията за промени в Кодекса на труда бяха направени от председателя на комисията по труда и социалната политика към парламента Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група народни представители. Тяхното предложение беше родителите на деца до 12 години да имат по-голяма свобода да избират работното си време по време на лятната ваканция, защото за много хора е проблем, че няма кой да гледа децата им през лятото. Но по време на обсъжданията на предложенията между първо и второ четене беше посочено, че и по време на учебната година за много хора е проблем да съчетават трудовите и семейните задължения. Проблем за много родители е, че трябва да вземат детето си след училище или след детска градина, а работното им време не им дава тази възможност. Когато родителите на малки деца ги водят на лекар, също трябва да отсъстват от работа. Затова при окончателното гласуване на текстовете в Кодекса на труда беше решено родителите да могат да поискат гъвкаво работно време не само през лятото, а през цялата година.

Например родителите могат да поискат да не ползват обедна почивка, но да си тръгват един час по-рано, или да отиват на работа един час по-късно. Може да поискат да си тръгват по-рано в определени дни от седмицата, когато те взимат детето от училище. Може да поискат да преминат и на дистанционна работа от къщи. В момента тези права имат родители на деца до 8-годишна възраст. Но с промените правата ще важат за деца до 12 години.

Но работодателят има право да откаже промените в работното време. Въвеждането на гъвкаво работно време или работа от къщи се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, когато съществува такава възможност в предприятието, гласи Кодексът на труда. Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор.

“За” промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, “Възраждане”, “ДПС-Ново начало”, “БСП-Обединена левица”, “Има такъв народ”, “Алианс за права и свободи” и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. “Против” беше групата на МЕЧ. С “въздържал се” гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ “Величие”. Промените в Кодекса на труда ще влязат в сила три дни след обнародването им в “Държавен вестник”.

Отпаднаха текстовете майката и бащата да имат по 127 дни в годината с детето

Споделено родителство, само при постигнато съгласие

Законопроект е изключително чувствителен

Времето ще покаже дали гласуваните промени под натиска на протести - основно на бащи - са в полза на децата.

Само при постигнато съгласие между двамата родители след развода, споделеното родителство е безпроблемно. Когато родителите не постигнат съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът разрешава разногласията между тях, записаха в Семейния кодекс депутатите. Вчера парламентът прие на второ четене промените в Семейния кодекс

По предложение на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС отпаднаха текстовете, според които при повече от два пъти неизпълнение в продължение на една година на съдебно решение от отглеждащия родител, другият родител може да заведе ново дело за правата върху децата. Отпадна и спорният текст, според който детето трябваше да е по 127 дни в годината с единия и другия родител.

Деница Сачева коментира, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС взима под внимание, че този законопроект е изключително чувствителен и неслучайно има два протеста - единият на майките, другият е контрапротест на бащите. Трябва да търсим разумния баланс, с който, от една страна, да направим крачка напред и, от друга страна, да направим така, че да намерим къде е златната среда, каза Сачева. Тя отбеляза, че трябва да се борим с проблема с отчуждаващото поведение, но е факт, че понастоящем начинът, по който е възложено в законодателството да се случва това, предпоставя и доста субективизъм. По думите на Сачева предложените редакции биха били максимално балансирани спрямо различните интереси.

Приетите нови текстове в Семейния кодекс предвиждат, че режимът на лични отношения между родителите и децата включва период или дни, в които родителят може да вижда и взема децата - през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето и на родителя, както и по друго време, включително неприсъствена комуникация чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация.

Предвижда се родителят, при когото детето живее, да съдейства на другия родител и своевременно да му предоставя информация за всяко дете, да уведомява другия родител предварително и да представя съответен документ, когато определеният режим на лични отношения не може да се спази поради болест на детето, училищна заетост или друга основателна причина и трябва да бъде променен за определен ден, седмица или друг период от време.

В случай, че обстоятелствата се изменят, включително при искане за промяна в местоживеенето на детето в друго населено място или в чужбина без съгласието на другия родител, при неспазване на режима за лични отношения, ограничаване на личните контакти на детето с другия родител и неизпълнение на задълженията за уведомяване, съдът по молба на засегнатия родител, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени режима на лични отношения и при необходимост да определи допълнителни мерки, предвиждат още измененията.

Промените в Семейния кодекс влизат в сила от деня на обонародването им в “Държавен вестник”.

Александър Рашев, депутат от ИТН:

Промените са в защита на децата

Първоначалната идея на управляващото мнозинство беше да заложат споделено родителство по исков ред и реални мерки срещу родителско отчуждение. Направените поправки означават, че съдът по никакъв начин няма да разглежда данни за отчуждаващо поведение или доказано домашно насилие.

Законопроект е писан лично от мен и колегите от ИТН и “никой не ми е дал левче”, за да го пишат и защитават.

Относно първоначалното предложение детето да живее при всеки от родителите не по-малко от 127 дни в годината - то бе от работната група, а в текстовете нямаше фиксиран брой дни. Не говорим за задължително споделено родителство, говорим за възможност съдът да прецени на база на родителския капацитет на двете страни в процеса и на интереса на детето дали да постанови споделено родителство. Промените са в защита на децата, не са в защита на бащите или на майките.

Цвета Рангелова, депутат от “Възраждане”:

Няма и следа от скандалните текстове

Няма и следа от онези скандални текстове, които и за мен бяха неприемливи - говоря за презумпцията за споделеното родителство. Към днешна дата важно е, че отново всичко е в ръцете на съда, оставили сме тази важна преценка кой от двамата родителите и дали и двамата да полагат грижи за децата след раздялата им, при преценка на всички важни обстоятелства и при превес на интересите на детето.

Неподходящо е родителят, който не живее преимуществено с детето, да може да поддържа отношение с него само две съботи или две недели. Без да се дава определен срок за режим на контакти, се дава възможност на съда да постанови по разширителен режим. Това ще се случи при преценка на качествата на другия родител и възможностите за отглеждане на детето.