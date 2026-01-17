Тъй рече Заратустра, #кой запали джамиите в Иран и каква е разликата между протест и предизборен митинг

Знам, че за мнозина ще прозвуча кощунствено, но се отнасям подозрително към всички протести като частен случай на революциите. Защото не се сещам за нито една революция, която е сбъднала мечтите на гинещите по барикадите. Вижте само Октомврийската революция или по-скоро Гражданската война, защото самата революция си е бутиков метеж: щяха ли да препускат всички онези с петолъчките по будьоновките, ако знаеха как ще се развият нещата впоследствие? И този глобализиран и по каинитски технологизиран свят с капитализма, корпорациите, банките и борсите, щеше ли да е възможен без Френската революция? Разгледайте всеки протест в България от 1989 насам, вижте какво искаха протестиращите (митингуващите) и какво получиха впоследствие. Какво получиха участниците в протестите, които докараха на власт „промяната“? Едно правителство, влязло в българската история като единственото, свалено с вот на недоверие и оставило внушителен държавен дълг.

Протестите не са за справедливост, нищо че така пише на знамената им. Протестите за интереси. Но след като протестите постигнат целите си, защитени се оказват само интересите на организаторите, но не и на участниците.

За нашите протести няма да говорим много, но ще си (ви) задам един единствен въпрос, свързан с последния „протест“: след като правителството е в оставка, #кого и с #какво плаши този „протест“? Защото протестът има за цел а принуди НЯКОГО да направи НЕЩО, иначе... Например: „Всеки ден ще е така до оставката!“, нали помните? Правителството така или иначе е в оставка, Парламентът чака предсрочни избори. Кого изнудва протестът. Тоест това онзи ден не беше протест, а обикновен предизборен митинг (нека наричаме нещата с истинските им имена!), на който бяха дошли и хора, разбрали-недоразбрали, недоволни от съвсем друго – една жена протестираше против еврото, а друга – направо в подкрепа на хартиената бюлетина. Нищо, калабалък да става.

Та за нашите протести сме говорили много, затова сега ще ги пропуснем, но вижте Иран…

Страхувам се за думата „протест“, защото по неумолимите езикови закони, както самата тя замени думата „политически митинг“, така и нея заплашва да замени думата „майдан“ като термин за организирано (обикновено отвън) сваляне на един или друг, добър или лош режим, представено като изблик на неподправена гражданска енергия и спонтанна организация. Вероятно за да се придаде демократична легитимност на последиците.

Да вземем само един детайл от „протестите“ в Иран – оскверняване, подпалване и разрушаване на джамии. Какви биха могли да бъдат хипотезите?

Първа хипотеза. Правителството руши джамиите, за да хвърли вината върху гражданското общество, както направиха коварните нацисти с Райхстага през февруари 1933, за да натопят другаря ДимЍтров. В нашия случай с простия си ум се питам: Нима аятоласи рушат джамии, за да задържат светската власт? Звучи отвратително. Но пък в днешния свят колкото по-отвратително звучи дадено нещо, толкова по-голяма е вероятността то да се окаже истина.

Хипотеза номер две. Правителството просто лъже. Мотивите са същите като при първата хипотеза – да се омаскарят устремилите се към свобода и човешки права граждани, – обаче тук мързеливите аятоласи дори не си правят труда наистина да разрушат джамиите, само голословят и клеветят, разчитайки, че няма как да се провери и да се установи истината. Щото са отрязали интернета.

Обаче има кадри на подпалени сгради, все едно от кого. Ето, Ройтерс успя да разпространи кадри от охранителни камери как злосторници безчинстват в джамията „Абу Зар“, след което сградата се обгръща в пламъци. Така че има си крушка опашка.

Хипотеза три. Цялата патаклама е преврат, организиран от чуждестранни професионалисти. Опитаха се да ни накарат да повярваме, че протестите са избухнали спонтанно след обръщение на Реза Пахлави – 65-годишния наследник на шах Мохамад Реза Пахлави, който през 1953 става авторитарен управник на Иран с помощта на Великобритания и ЦРУ, които свалят легитимно избрания президент Мохамад Мосадък. Защо го свалят? Ами защото дръзнал да национализира петрола и да го отнеме от британските и американските компании. Ах, този петрол! Пустият му петрол! Старият Пахлави управлява до 1979, когато бива свален от аятолах Хомейни чрез преврат или революция или, ако щете, чрез „граждански протести“, както бихме нарекли метежа днес. Събитията са подробно (дори малко тегаво) описани от Джеймс Клавел в романа „Вихрушка“. Оттогава досега соченият за вдъхновител на днешните протести – синът му, престолонаследникът Реза Пахлави и внук на превратаджията от 1921 Реза хан – живее и се подвизава в Съединените щати.

Ако тази хипотеза е вярна, може да се каже, че Венецуела и Иран си приличат по това, че и двете са мишени в петролния поход на Америка. А че изчанченият режим на аятоласите си плаче да бъде свален – това е друго и е извън всякакво съмнение.

Но ние говорим за вандализма над джамиите. Протестите като цяло може да са инспирирани чрез (не от, а чрез) престолонаследника-американец, но очевидно е глупаво да се подозират Щатите или пък Израел в това, че искат да дискредитират протестите, като им припишат рушене и опожаряване на храмове. Тогава кои са съюзниците на режима, способни да организират такива неща, да организират унищожаването на десетки джамии, само и само да изкарат свободните ирански граждани варвари?

Четвърта хипотеза, нека я наречем „бръснача на Окам“ – принцип, според който най-простото обяснение се оказва вярно1. Тоест наистина протестиращите (бунтовниците, метежниците) са тези, които унищожават джамиите. Тази хипотеза, поне за мен, е най-интересна. Очевидно посланието е, че отхвърлят тиранията именно в религиозната Ѝ одежда. Режимът на аятоласите е свръхрелигиозен, дори наричат системата в Иран „теокрация“ (единствената друга теокрация е Ватиканът) и рушейки джамиите, протестиращите символично отхвърлят режима, в случая – исляма. Символът става още по-ярък, когато си дадем сметка, че на арабски „ислям“ означава „подчинение“.

Хубаво, че отхвърлят исляма – той даже не е толкова ерес, колкото неприкрито богохулство, доколкото отрича на Христос качеството му на Бог. Обаче накъде ще се обърнат, накъде ще се обърне протестиращият днес ирански народ? Надали ще е към християнството, уви! Най-вероятно ще се обърне към атеизма, либерализма и секуларизма, защото е зажаднял „да бъде себе си“ и да се отдаде на каквото му сърце иска.

А чух някой да казва, че може да се обърнат и към зороастризма. Не ми звучи сериозно. В Иран зороастрийците по официални данни от 2011 са 20-25 хиляди души, като днес може и да са повече, докъм 45 хиляди, но не е потвърдено. В световен мащаб са между 100 и 120 хиляди души, като най-много извън Иран са парсите в Индия – 50-60 хиляди души. Да не бъде! Да не се обръщат към зороастризма, защото сме му сърбали попарата. Той е дуализъм, от който произлиза гностицизмът, а от гностицизма се развиват най-страшните християнски ереси чак до богомилите и производните им катари и албигойци, вдъхновили първите кръстоносни походи. Според дуалистичните системи доброто и злото са равнопоставени и изначални (при християнството злото е привнесено и както има начало, така ще има и край), светът не е сътворен от Бог а от някаква Негова еманация, от Демиург. За богомилите този демиург е сатаната, който се явява по-голям брат на Христос. Така че ще посъветваме иранците да се въздържат от Ахура Мазда и Ариман.

Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

1. Бръсначът на Окам е най-разпространеното наименование на принципа за простотата в науката. Съгласно този принцип, от множеството теории, които обясняват един и същ проблем еднакво добре, за предпочитане е най-простата, т.е. тази, която използва най-малко предположения.