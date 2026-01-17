Брюксел вдига цените на бензина и дизела

Европейската комисия предлага нова схема за облагане с акциз

Налогът ще зависи от енергийното съдържание и вредните емисии на горивата

Акцизът за бензина става 10,75 евро за гигаджаул

Акцизите за автомобилните горива да бъдат повишени и да се определят не на база литри, а според енергийното им съдържание, предлага Европейската комисия. Ако промяната бъде приета, цените на бензина и дизела ще нараснат с около 10 ст. за литър, каза за “Труд news” Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). Най-голям ще бъде ударът за пропан-бутана (LPG), който ще поскъпне с 15-20 ст. за литър.

Цента на Европейската комисия е с промени в Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти да бъдат повишени акцизите за традиционните изкопаеми горива, за да имат стимул хората и фирмите да използват повече алтернативни горива и електричество. За бензина и дизела Европейската комисия (ЕК) предлага минималният акциз да бъде 10,75 евро за един гигаджаул. В момента у нас акцизът за бензина е 710 лв. за 1000 литра, а за дизела (газьол) - 646 лв. за 1000 литра. Като се има предвид енергийното съдържание на горивата и това, че върху акциза се дължи и 20% ДДС, крайните цени на бензина и дизела ще нараснат с около 10 ст. за литър, ако предложението на ЕК бъде прието, показват изчисления на БПГА.

За да стане всичко това, трябва да има съгласие между всички страни от ЕС. Но на последното заседание на министрите на финансите на държавите от ЕС (ЕКОФИН) отново не беше постигнато окончателно споразумение. Предложението на Европейската комисия е след като новите правила за акцизите влязат в сила да има преходен период от 10 години, така че в началото новата схема на облагане да стартира с по-ниски акцизи, които постепенно да нарастват до 2036 г. Но за бензина и дизела не е предвиден такъв преходен период и идеята е още в началото при преминаване на облагане на база енергийно съдържания за тях да бъдат плащани значително по-високи акцизи.

През последните години политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката се промени радикално. Действащата в момента директива за облагане на горивата вече не е съобразена с настоящите политики на ЕС, посочват в мотивите си от ЕК. Предложената нова директива е част от законодателния пакет “Fit for 55” и се фокусира върху проблемите на околната среда, а целта е намаляване на замърсяването на въздуха.

Необходимо е да бъдат премахнати стимулите за потребление на изкопаеми горива в целия ЕС, за да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, посочват авторите на новата директива. Освен заради подготвяното повишаване на акцизите, горивата за автомобили допълнително ще поскъпнат заради включването им в схемата за търговия с вредни емисии. Добрата новина е, че това няма да стане от 2027 г., както беше планирано, а е отложено за 2028 г. Включването на горивата в схемата за търговия с емисии означава, че потребителите ще плащат за използване на горива, които отделят вредни емисии в атмосферата.

Действащата в момента директива за облагане на горивата не насърчава намаляването на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и използването на електричество и алтернативни горива (възобновяеми водород, синтетични горива, модерни биогорива и др.), пише в мотивите. Настояваща директива не дава и стимули за инвестиции в чисти технологии. С новата директива ще бъдат определени по-високи акцизи за изкопаеми горива и по-ниски за горива от възобновяеми източници, като по този начин се намалява ценовото предимство на изкопаемите горива пред по-малко замърсяващите алтернативи, посочват от Европейската комисия.

Светослав Бенчев, председател на в БПГА пред „Труд news“:

Дизелът поскъпва с 45 ст. за литър заради схема за търговия с емисии

Предложението на Европейската комисия е да се промени начинът на изчисляване на акциза за горивата. Сега той се изчислява на 1000 литра или на 1000 кг за пропанбутана. Предложението е облагането да бъде на база енергийно съдържание. Според предложението най-много ще бъде ударен пропан-бутанът (LPG) понеже акцизът за него в момента е по-нисък, енергийното му съдържание е доста високо и поскъпването му ще бъде 15-20 ст. за литър. При дизела и бензина поскъпването ще бъде с около 10 ст. за литър. Но приемането на тази директива може да стане само с пълно мнозинство, всяка от държавите членки може да наложи вето. Не е както при схемата за квоти с емисии, защото тя се приема с квалифицирано мнозинство.

Добрата новина е, че включването на автомобилните горива в схемата за търговия с емисии беше отложено за началото на 2028 г., тоест горивата ще поскъпнат от януари 2028 г. Решението за отлагане вече е взето, още не е публикувано в Официалния вестник на ЕС, но политическото решение е взето, има съгласие на трите основни институции - Съвет на ЕС, Европейски парламент и Европейска комисия. Поскъпването ще бъде около 45 ст. за литър с ДДС. При стартиране на схемата на всеки тон дизелово гориво трябва да бъдат платени три тона въглеродни емисии. Цената им за тон се очаква да стартира на максималната стойност, което е около 45-50 евро на тон. Това означава поскъпване с 15-17 евроцента на литър, към които трябва да сложим акциз и ДДС.

Цените на горивата в България са се понижили с 1 цент от началото на месеца. А спрямо миналата година по това време с около 8% са намалели цените на бензина и дизела. Предполагам, че засега цените ще се запазят на настоящите нива. Разбира се, в настоящата международна ситуация всичко може да се случи.

Дават преходен период от 10 години

Формирани са няколко групи горива

За бензина няма отсрочка

Чрез акцизите ЕК иска да стимулира използването на автомобили на ток.

В предложената от ЕК директива горивата са групирани според техните екологични показатели. Традиционните изкопаеми горива, като бензин и дизел, ще бъдат облагани с най-високата ставка веднага след приемане на директивата. Следващата категория ставки ще бъдат за горива, които са на фосилна основа, но са по-малко вредни. Например природен газ и пропан-бутан, минималният акциз за които първоначално ще бъде 58% от този за бензина. За тях ще има преходен период от 10 години, през които акцизът постепенно ще нараства. В следващата група са биогоривата, акцизът за които в началото ще бъде само една четвърт от този за бензина. Тук влизат например биогорива от храни и фуражи. Най-ниските акцизи ще бъдат за електричеството, усъвършенствани биогорива и водород от възобновяем произход. Пример за усъвършенствано биогориво е целулозен етанол, който може да бъде произведен от селскостопански отпадъци като слама и остатъци от царевица.

В първоначалния вариант на директивата на ЕС беше предложено всички горива, без традиционните изкопаеми горива, като бензин и дизел, да стартират преходния период с по-високи акцизи. Сега е предложен нов вариант, който предвижда тези горива да стартират от по-нисък налог, но по отношение на крайната цел, до колко трябва да нараснат акцизите, няма промяна.

