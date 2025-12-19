Иван Гайков, кмет на Приморско: Всяка зима морето „отхапва“ от плажа, а на пролет го връща двойно

Целта е всеки гост да се превърне в наш посланик заради красивите изгреви, плажове и лонгозни гори

Тайната на „Българската Копакабана“ е чистотата

Тази година рекорден брой туристи посетиха Приморско. Наричат плажа на курорта - „Българската Копакабана“. Малцина обаче знаят, че през зимата морето „отхапва“ от ивицата заради бурите и високите вълни, а през пролетта я връща обратно. Тази пролет я върна двойно по-голяма.



Истинската перла на Приморско е чистотата. Туристите предпочитат курорта заради красивите изгреви, девствените плажове, дюните, лонгозните гори. Тук е тракийското светилище „Бегликташ“, което се смята че е било древна обсерватория и свещено място за ритуали, устието на Ропотамо, лилиите, тайнствената пещера на тюлена-монах. За всичко това разговаряме с кмета на града - Иван Гайков.

- Г- н Гайков, в края на 2025 г. Приморско отчита най-силния си сезон. На какво се дължи ръстът на туристите това лято?

- Повишен интерес на туристите към Приморско се усети още през лятото на 2024 г., но през отминалия летен сезон ръстът беше осезаем. Причините не са една или две - това е резултат от целенасочена политика, последователност и много работа. Основен фактор беше наситеният календар с културни, музикални и спортни събития, както и активното маркетингово позициониране на общината. Паралелно с това инвестирахме в подобряване на инфраструктурата в зоните с най-силен туристически поток и реализирахме редица инициативи, които подобриха имиджа на Приморско. Музикалният фестивал „Прим Фест“, оперните спектакли на открито в магическата атмосфера на тракийското светилище „Бегликташ“, гостуващите театрални трупи, мащабните спортни прояви - Европейска купа по ветроходство, плажен волейбол, международен шампионат по плажен хандбал, държавно първенство по подводен риболов. Към тях да прибавим и най-дългия детски футболен турнир у нас и събитието „Лъвско сърце“ - всички тези събития промениха осезаемо средата и атмосферата в курорта. Смея да твърдя, че тези преживявания оставят дълготраен спомен у гостите, а това е най-сигурната предпоставка те да се върнат отново. Финалът на 2025 г. беше достойно признание - Приморско беше обявено за най-динамично развиваща се туристическа дестинация.

- Какъв бе профилът на летовниците - от кои държави са и предпочитан ли е курортът за семеен туризъм?

- Приморско има дългогодишни традиции в международния туризъм. Още с изграждането на Международния младежки център (ММЦ Приморско) беше поставена основата на този профил. Днес основните ни пазари остават българският, както и туристи от Чехия, Словакия и Полша. В последните години има интерес и от нови пазари, но процесът е сложен - свързан е с чартърни полети, достъпност и конкуренция с други динамично развиващи се дестинации в региона. Приморско остава предпочитана дестинация за семеен туризъм, но все по-успешно привличаме и млади хора, спортни отбори и туристи, търсещи активна и културна почивка.

- В миналото чешките туристи бяха много силно присъстващи и създаваха приятелства с местните хора. Съществува ли това и днес?

- Това е много лична тема за мен. Като дете съм израснал с чешки семейства, които идваха години наред да летуват на нашето море, и се превърнаха в наши близки приятели. Имаше истински човешки отношения - без суета, без интерес, само уважение и приятелство. Първият ми скейтборд и първото BMX колело бяха подарък от чешки туристи - спомени, които остават за цял живот. Днес светът е по-динамичен и този тип отношения са по-редки, но емоционалната връзка на чешките туристи с Приморско продължава да съществува и това личи по тяхната лоялност към дестинацията.

- Обявихте, че ще има нови атракции през „Лято 2026“. Какви ще са те?

- През 2026 г. ще продължим линията на развитие на крайбрежната и туристическата инфраструктура, така, че природните ни дадености да бъдат още по-достъпни и привлекателни. Предстои домакинство на нови спортни събития, разширяване на културния и музикалния календар, както и сериозен фокус върху достъпна среда, паркиране и удобства. Всичко това е израз на нашето отношение към хората, които избират да почиват и да инвестират в Приморско. Дължим им качество, грижа и уважение - и сме решени да оправдаем доверието им.

- Плажът на Приморско често е наричан „Българската Копакабана“. Какво го прави толкова специален?

- Приморско е курортът с най-голям процент плажна ивица спрямо територията си. Разполагаме с едни от най-дългите и широки плажове в България, съчетани с горите на Странджа, защитени територии, дюни и уникални природни феномени като „Бегликташ“ и устието на река Ропотамо. През последните години морето е благосклонно и плажните ивици са изключително обширни, с фин, нежен и златист пясък. Рано сутрин плажът предлага едни от най-красивите изгреви, които много наши гости определят като незабравимо преживяване.

- Всяка зима морето „отхапва“ от ивицата, а през пролетта я връща обратно...

- Това става с част от ивицата поради бурите и мощните течения, поради високите вълни. Но например тази пролет, морето върна двойно, това, което бе взело и плажът на това място бе още по-обширен и уникален.

- Освен тракийското светилище „Бегликташ“, крайбрежието крие и друга тайна - пещерата на тюлена монах. Каква е историята ù?

- Тракийското светилище „Бегликташ“ е обект с история на повече от 7000 години и се смята за древна обсерватория и свещено място за ритуали. То впечатлява посетителите със своята мистичност и енергия. Пещерата на тюлена монах е също уникално място. През 70-те години там са живели тюлени от редкия вид монах. Днес тя е туристическа атракция, а през 2026 г. ще възстановим откраднатата статуя на тюлена, ще осигурим видеонаблюдение и ще предприемем мерки за опазване на обекта. През това лято двама души с джет влязоха в пещерата, използвайки лошото време и фактът, че няма туристи. Те откраднаха символа - статуята на тюлена монах. Вече сме поръчали нова и със средства и усилия на Община Приморско, ще я възстановим, както обещахме след инцидента.

- Г-н Гайков, Приморско дълги години имаше слава на младежки курорт. Какво се случва днес с младежкия туризъм?

- Международният младежки център е основоположникът на туризма в нашия регион и неслучайно е изграден именно тук - сред златисти плажове, дюни и в полите на Странджа, в една от най-чистите и екологични зони в България. Неслучайно в близост са били разположени резиденция „Перла“, както и редица ведомствени бази и станции. Още през 70-те години Приморско е предначертано като „курорт на народа“, символ на достъпния туризъм и изключителната природна красота. Днес профилът на туристите е балансиран - семеен и младежки, като в голяма степен интересите им се припокриват. Очакванията на гостите отговарят на реалността, която предлагаме. Бившият ММЦ, днес част от „Албена“ АД, успешно развива своя туристически продукт и нееднократно е отличаван в международни класации за качество на настаняване, изхранване и обслужване, което допълнително утвърждава ролята на района в младежкия и активен туризъм.

- Във вашата община са и легендарните водни лилии на река Ропотамо, но туристическата пътека не е обновявана отдавна. Планирате ли възраждане на тази атракция?

- Водните лилии, заедно с най-голямата пясъчна дюна на Балканите, лонгозните гори при устието на река Ропотамо, „Лъвската глава“ и множеството защитени видове, са емблема на региона и световно признато природно богатство. Към момента стопанисването на водните лилии не е в обхвата на Община Приморско, което ограничава възможностите ни за активни действия. През 2026 г. обаче планираме да предприемем стъпки за придобиване на право на управление върху този природен феномен. Само така ще можем да упражняваме контрол, да инвестираме в поддръжка и да предпазим зоната от недобросъвестни посегателства, като същевременно я развием устойчиво.

- Срещат ли се лебеди по река Ропотамо?

- В продължение на няколко години семейство лебеди обитаваше района край устието на река Дяволска и се превърна в истинска атракция за местни жители и гости. Те бяха обект на възхищение и често присъстваха в снимките на посетителите. Тази година все още не са се появили, но ги очакваме с нетърпение. По поречието на река Ропотамо се срещат множество защитени видове птици и животни, част от които са вписани и в Червената книга на България. Това ни носи сериозна отговорност - да опазваме и съхраняваме природното богатство, да го поддържаме живо и достъпно, така че да вдъхновява и възпитава уважение у следващите поколения.

- След обилните валежи тази есен река Ропотамо създаде напрежение. Как реагира общината?

- Валежите от октомври до декември доведоха до рязко повишаване нивата на язовирите. Язовир „Ново Паничарево“ преливаше с около 150 000 литра в секунда, което постави на сериозно изпитание речните и мостовите съоръжения. Сигнализирали сме институциите многократно. През 2026 г. Община Приморско ще предприеме със собствени средства почистване и обезопасяване на поречието, с цел превенция и защита на хората и имуществото им. Добрата новина е, че язовир „Ясна поляна“ в момента разполага с достатъчно водни обеми.

- Има ли строителство в речните корита, което да е причина за бедствия при обилни валежи?

- Над 42% от територията на Община Приморско попада в защитени зони - резервати, гори, блата, дюни и защитени местности, което значително е ограничило презастрояването и е предпазило общината от негативните процеси, наблюдавани в други курортни райони. Считаме това за изключително положителен фактор - както за природата, така и за инфраструктурата и качеството на живот. Именно тази балансирана политика създава усещането за простор, спокойствие, уют и гостоприемство, което хората търсят. В съчетание с богатия културен и спортен календар Приморско се утвърждава като устойчива и модерна туристическа дестинация, която достойно заема мястото си сред европейските курорти.

- Какви са впечатленията ви от туристическите борси?

- Интересът към Приморско расте. Все повече хотели, ресторанти и бизнеси искат да се представят заедно с общината. Това ни дава увереност, че брандирането на Приморско като модерна туристическа дестинация работи. Нашата цел е всеки гост да се превърне в посланик на курорта.

- Да очакваме ли нов рекорден сезон?

- Надявам се все повече българи да избират родното Черноморие. Туризмът е ключов сектор за икономиката на страната и нашият принос е да го развиваме устойчиво, като пазим природата и надграждаме качеството. Това е отговорност към бъдещите поколения.

- Коя е истинската перла на Приморско?

- С една дума - чистотата. Чисто море и крайбрежие, признати сред най-чистите в Европа, девствени плажове, дюни, лонгозни гори и уникална природа. Това е съвършенството, което ни заобикаля - и най-голямото ни богатство.

Нашият гост

Иван Гайков е роден на 18 ноември 1982 г. Завършва Строителен техникум в Бургас, а после специалност “Софтуерни технологии” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Завършва второ висше образование, специалност “Архитектура” във ВСУ “Черноризец Храбър”. Магистър “Строителен инженеринг”. Работил е и е с богат опит в сферата на строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Кмет на Община Приморско от 2024 година. Най-младият кмет на Общината от създаването и насам. Семеен, с две деца - момче и момиче.