Изумително – нямали сме нерешени проблеми със Северна Македония

България не постига резултати в отстояването на обективните факти по македонския въпрос

Меко казано съм изумен от тази позиция на Росен Желязков, че нямаме каквито и да било нерешени въпроси със Северна Македония.

Разбира се, проблемите с евроинтеграцията на Скопие вече не са двустранни с България, а с целия ЕС и именно това можеше да бъде разбираемата теза на Желязков, защото преговорната рамка е ясна.

Но като остри двустранни проблеми мога да посоча, че в Северна Македония все още не се допускат български книги през границата. Все още български граждани, в това число и евродепутати от ГЕРБ, имат забрана за влизане в Северна Македония. Няколко десетки северномакедонски трола непрекъснато хейтят в социалните мрежи срещу България. Всеки ден против България се води медийна кампания, в това число и чрез използване на език на омразата. Учебниците са изпълнени с фалшификации и нападки към България. Унищожават се българските военни паметници. Преследват се българските инвеститори...

Освен това Северна Македония има и вътрешни проблеми, свързани с нарушаването на човешките права на своите граждани с българска идентичност, непокриването на копенхагенските критерии и други. България осъзнава този проблем и го поставя за разглеждане, но това не е двустранен, а хуманитарен въпрос, тъй като човешките права са универсални. България трябва да продължи в тази насока, като намери съюзници за защита на истината!

На този фон властите в Скопие се опитват да твърдят, че всичко са разрешили, а нашето правителство в оставка поема този припев или поне не съумява да обясни адекватно многопластовите проблеми...

Дано повече хора да си направят извода защо България не постига резултати в отстояването на обективните факти по македонския въпрос. Хора, разберете - щом няма резултат, значи нещо в нашите действия не е наред! Не е вярно, че нищо не можем да направим!

Вече ще стане почти година, откакто поискахме правителството да назначи подготвено лице за посланик със специални поръчения по въпросите на евроинтеграцията на Северна Македония. Отговор не получихме, а безидейността продължава!