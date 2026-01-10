Отношението към социализма в САЩ и в България

Поуки за предстоящия пленум на БСП, или как ДНБСПОВ (Да Направим БСП Отново Велика!)

Есенното младежко проучване на Харвардския университет от 2025 г. анкетира 2040 млади американци на възраст между 18 и 29 години в САЩ и е проведено между 3 и 7 ноември 2025 г.

Подкрепата за капитализма, социализма и демократичния социализъм намалява от 2018 г. насам, което отразява отстъпление на поколенията от традиционните идеологически категории, дори когато идентичностите, водени от движенията, във всяка партия остават устойчиви.

Подкрепата за капитализма продължава да намалява сред младите американци, като поляризацията се запазва в повечето демографски групи.

Като цяло: 39% подкрепа (спад от 45% през 2020 г.)

Подкрепата за социализма е умерена и има низходяща тенденция, въпреки нарастващата подкрепа сред демократите.

Като цяло: 21% подкрепа (спад от 30% през 2020 г.)

Демократичният социализъм запазва по-широка привлекателност от социализма, въпреки че подкрепата е спаднала рязко извън базата на демократите.

Като цяло: 29% подкрепа (спад от 40% през 2020 г.)

В сравнение с 2020 г., демократите са по-малко склонни да се идентифицират като демократични социалисти (2020 г.: 46%, 2025 г.: 38%) или социалисти (2020 г.: 22%, 2025 г.: 18%).

Поколенческият модел е ясен: сред по-младите американци като цяло подкрепата за големите икономически идеологии намалява, но подкрепата за движенията, водени от идентичността и насочени срещу естаблишмънта, във всяка партия остава забележително силна.

Поуки за БСП:

1. Ако в САЩ 21% и 29% от младите хора подкрепят социализма или демократичния социализъм, то в България битката трябва да е за МИНИМУМ 25% подкрепа. А сред възрастните - и повече.

2. Демократичният социализъм вероятно запазва по-широка ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ от „реалния“ социализъм сред младите хора. Особено след победата на Мамдани в Ню Йорк и големия успех на Ваня Григорова в София (почти равна на първия или нещо друго).

3. ЛИДЕРСТВОТО е винаги ценно и водещо. В САЩ Бърни Сандърс направи идеологически пробив, Мамдани го продължава. Имат много по-концептуални послания, отколкото само „повишаване на минималната работна заплата и индексиране на пенсиите“. Не влизат в „сглобки“ с идеологическите си противници. Не седят в скутове и не чукат по неприятелски врати. Излизат с обширни статии и коментари на всички важни събития. И като допълнение: трудно новобогаташи и показен лукс ще минат за лидерски!

4. След лидерството идва ред на идейната ПРОГРАМА. „Визия за България“ от 2019 г. е интересна само за историците на партията; тя не е актуална във времената на деглобализацията, многополярноста, защитата на националните интереси, необходимостта от изпреварващо развитие в ключови сектори. Необходима е „РеВизия за България“ с нови, сочни и ярки идеи.

5. Накрая, идва ролята на ОРГАНИЗАЦИЯТА. При дефицит на убедителни лидери и при антикварна програма организацията излиза на преден план. Това не означава да се подредят в избирателните листи на челни места „отлежали“ партийци и местни неизвестни партийни секретари. А обръщане към известните, последователните, отстояващи твърди позиции ЛИЧНОСТИ, известни сред обществеността с доброто си име.

(Ако някой не разбира тази точка, нека се помисли как ДПС-НН спечели изборите в Пазарджик, не е вероятно с купуване на гласове).

„ДНБСПОВ“ („Да Направим БСП Отново Велика!“)

Формулата е 1+2+3+4+5.

Лично мнение. Без интелигентна, мъдра, човечна, чиста и с ясни позиции социалистическа партия България няма добро бъдеще.

Ако БСП се провали в тези 5 точки, не е сигурно че скоро ще има замяна с нова партия.