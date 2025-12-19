Д-р Стефан Церовски: Криоаблацията спестява на малките пациенти тежка отворена операция

Процедурата бележи нов етап в лечението на костни тумори у нас

Приложена е успешно на 4-годишно дете

Иновативна за България миниинвазивна процедура - криоаблация (замразяване) на туморна формация в бедрената кост на 4-годишно дете извърши мултидисциплинарен екип, воден от д-р Стефан Церовски, ортопед-травматолог в УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев”, специалист с интереси в областта на онкоортопедията, реконструктивната хирургия и детската ортопедия. Той е сред малкото хирурзи у нас, които прилагат съвременни миниинвазивни методи за лечение на костни патологии.

В сложната интервенция се включиха началникът на Клиниката по детска ортопедия към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев” - доц. Венелин Алексиев, д-р Ивайло Ефремов, ортопед-травматолог от същата болница, и д-р Георги Христов от УМБАЛ “Софиямед”, както и специализиран екип от анестезиолози.

Криоаблацията е високотехнологичен метод, наричан още “лечение чрез замразяване”. Под непрекъснат рентгеноскопичен контрол се въвежда специална сонда (игла) директно в тумора през кожата. Сондата се охлажда до екстремно ниски температури, като около върха є се образува т. нар. “ледена топка”, която обхваща туморната тъкан и я замразява. По този начин разрушава патологичните клетки, без да уврежда околните здрави структури.

Процедурата бележи нов етап в лечението на костни тумори в България, като спестява на малките пациенти тежката отворена операция и по-дългия възстановителен период, обяснява д-р Церовски.

“При толкова малко дете класическият хирургичен подход би бил по-травматичен, свързан с по-дълъг болничен престой. Криоаблацията ни позволи да атакуваме формацията миниинвазивно, благодарение на което постигнахме удволетвореност на пациента и родителите”, пояснява специалистът. Освен атравматичния подход, след интервенцията е преодоляна и болката. Не е нарушена здравината на бедрената кост, което е важен момент в детската ортопедична хирургия.

Малкият пациент ще остане под наблюдение. Предвижда се стриктно проследяване чрез образни изследвания на определени периоди - първоначално на 3-тия и 6-ия месец, за да се гарантира, че няма рецидив и оздравителният процес протича нормално.

Успехът на тази процедура отваря вратата за прилагането на криоаблацията като златен стандарт, както е радиочестотната аблация при лечението на определени видове костни тумори, и в България, следвайки най-добрите световни практики.