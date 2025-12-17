Лекари от Варна върнаха към живот трима души в клинична смърт

Пациентите имали тежки сърдечни проблеми

Трима души, докарани в състояние на клинична смърт, бяха върнати към живота благодарение на бързите и компетентни действия на спешните медици във варненската МБАЛ „Св. Анна“, съобщиха от здравното заведение. Случаите са от последните два месеца, а спасените са 56-годишна жена и двама мъже – на 63 г. и на 46 г. Всички те са имали тежки сърдечни проблеми.

Дамата била докарана в противошоковата зала на болницата, след като колабирала и изпаднала в клинична смърт. След 15 минути реанимация д-р Юлиан Начев и д-р Теодора Попова успели да възстановят жизнените й функции. После грижата за пациентката поели инвазивни кардиолози, тъй като се оказало, че е запушена лявата й коронарна артерия.

Вторият спасен мъж на 63 г. получил инфаркт, докато карал колело. Близките му го докарали без жизнени показатели в МБАЛ „Св. Анна“, където реаниматорите успели да спасят живота му и да го преведат за лечение в специализирана клиника.

Преди дни подобен сценарий се разиграл и с 46-годишен пациент, който изпаднал в състояние на клинична смърт също след инфаркт, но медиците от спешното успели да възстановят сърдечния му ритъм и след като се върнал в съзнание го предали на кардиолози за лечение.







Един прикачен файл • Сканирано от Gmail



