Побойниците - вън от парламента!

Бой в Народното събрание отново измести дневния ред на парламента и обществото. На фона на поредна политическа криза и правителство в оставка, шутове и юмруци прекъснаха пленарното заседание, а грозната картинка със сигурност ще влезе и в международния обмен - да ни се радват и чужденците, ей!

За пропусналите цирка, лидерът на партията с гръмкото име МЕЧ Радостин Василев реши да се саморазправи с депутата от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу, а сценката се разигра по време на изказване министър в оставка.

Двамата размениха реплики, които не чухме, но зрелището стана пълно, когато Василев срита с крак в корема крещящият му отблизо Далооглу.

Настървен, нахъсан, като на боксов ринг, началникът на парламентарната група на МЕЧ се прицели и с юмрук в слънчевия сплит на опонента си. Добре, че не извади и меч! Щеше да е смешно, ако не беше тъжно. И позорно!

Господин Василев! Драги Радостине!

Парламентът не ти е боксов ринг, а подобни дивотии са срам за българския парламент! И побойниците нямат място в него! Кечът е за друг часови пояс, за друга аудитория, а не за излъчване на живо по националната телевизия преди обед. Ако не ти харесва, смени попрището. Не си за НС!

После да не се чудим защо имало тийнейджърски банди и локали, които биели, който хванат. Има от кого да се учат на простотии и агресия!

Страхът от предстоящите избори, види се, е голямо шубе. Страхът партии и партийки да не изпаднат от лодката на избраните с тлъстите депутатски пачки бие на очи, но играта с ролята на новите хулигани срещу статуквото няма да мине. Хитът с юмручната саморазправа за пред модерното поколение Z ще е хит ден-два. Тик-ток и инстаграм клипчетата ще са "вайръл" за кратко, но срамът ще остане.

Побойниците са позор за българския парламент и нямат място в него, Василев!