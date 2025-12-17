ЕКШЪН В НС! Бой между Радостин Василев и Гюнай Далоолу (ВИДЕО)

Екшън в парламента. Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало". Видимо двамата се караха за нещо, след което последва физически сблъсък.

Сцената се разигра по време на изказване на енергийния министър Жечо Станков.

Депутатът от "ДПС - Ново Начало" Гюнай Далоолу тръгна агресивно към председателя на МЕЧ Радостин Василев. От своя страна Василев го отблъсна с крак в корема. Напрежението ескалира, което доведе и до втори удар - отново от страна на Василев към Далоолу с юмрук в брадичката.