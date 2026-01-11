Красимир Каракачанов: Всички партии в президентската рулетка трябва да върнат мандата

"Връчването на мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-я парламент е конституционна процедура и тя трябва да бъде изпълнена. Важното е обаче, че нито една партия от президентската рулетка, която ще се завърти в понеделник, няма нито авторитет, нито ресурс, нито се ползва с доверието на обществото, за да приеме това предизвикателство", коментира лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Затова ВМРО ги призовава максимално бързо да връщат мандата и да се върви към предсрочни парламентарни избори. За всеки български гражданин е ясно, че това Народно събрание е пълен провал. Но не само това – то нанесе огромни щети на България, предавайки многократно националните интереси. В този смисъл партиите в него не заслужават никакъв нов шанс за влизане в управлението на страната. До вчера оправдаваха властта си с въвеждането на еврото, сега ще се опитат да останат още със същия аргумент – да се борят със спекулата, която се вихри. Истината е, че така са се вкопчили във властта, в обществения ресурс, в милиардите по ПВУ, че са готови на всичко, само и само да останат. Стига! Видяхме им истинските лица. Няма кой повече да се връзва на лъжите им, заяви Каракачанов, цитиран от партийния пресцентър..

България повече от всякога, предвид международната обстановка и вътрешната икономическа криза, се нуждае от съвсем ново управление и от лидери, които адекватно и отговорно да защитят интереса на държавата и българския народ.

Послушните слуги на чужди държави и политическите спекуланти, мислещи само как да напълнят банковите си сметки, трябва да получат заслужено възмездие. Най-малкото като бъдат отстранени от политиката с народната воля и вот, заяви лидерът на ВМРО.