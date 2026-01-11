Иван Таков: БСП ще има по-добър резултат от 2024 г.

БСП ще се яви отново в коалиционен формат на изборите с останалите леви парти и коалиции и съм сигурен, че ще направим по-добър резултат от миналите избори. Лявото има минало, а има и бъдеще, заяви зам.-председателят на Столетницата и председател на софийската структура Иван Таков в интервю пo БНР.

Той не отрече и не потвърди дали би приел да стане лидер на БСП, но е категоричен, че ситуацията и политическата картина в момента са коренно различни от тази през есента на 2024 г.

В "Неделя 150" Таков отрече категорично и слуховете, че БСП ще се влее в президентския проект:

"БСП никъде няма да се влива. С президента Радев ние имаме минало. Ние два пъти сме го предлагали и два пъти е избиран с гласовете на БСП. Предстои да видим дали ще има политически проект, къде ще застане и какви ценности ще изповядва."

Лидерът на софийската структура на БСП обясни, че не може да се говори за вътрешната опозиция в партията, нито за вътрешно противопоставяне.

"Имаше нещо, което трябваше да се случи и то се случи, да имаме конгрес преди изборите. За нашите членове симпатизанти и за социалистите беше важно и вчера ги чухме на Националното съвет. Обсъдихме, анализирахме и отиваме на конгрес. Не само ще искаме оставката на председателя Атанас Зафиров, а това една от точките за прекратяване на правомощията на сегашния председател и избор на нов. Ситуацията го изисква, а не градската организация или Таков. Това са повечето гласове, в които трябва да се вслушаме. Разбира се, това ще реши конгреса, може да реши, че няма да има смяна, въпреки че аз се съмнявам, трябва ни съвсем нов заряд за изборите", коментира Иван Таков.

И посочи, че "трябва да прекъснем това, което върви в момента като линия – "партията се борела да влезе в НС":

"Не няма такова нещо, партията трябва и ще направи един добър резултат на следващите избори, надявам се по-висок от 2024 г., но затова са ни необходими един честен анализ на участието ни в управлението, в НС и една нова платформа за предстоящите избори."

Зам.-председателят на Столетницата призна, че според обективните индикатори БСП е на път да се превърне в политически аутсайдер.

"Затова казвам, че на нас ни трябва този конгрес и този нов заряд за изборите. Иначе като цяло участието на БСП във властта, вчера и Националния съвет даде положителна оценка на нашите министри. Но този анализ, който трябва да се представи на конгреса, ще покаже и допуснатите грешки, защото не е всичко положително и това трябва да го признаем", коментира обективно Таков.

Според него отрицателното от участието на БСП в управлението е "решението да влезем с наши доскорошни опоненти като ГЕРБ и ИТН в едно управление, за което знаехме, че ще е сложно":

"Но това е отговорното отношение на БСП и винаги така е било, защото БСП-ОЛ влязохме вместо да стоим отстрани и да гледаме как държавата се разпада. Нашата цел беше да стигнем до социален бюджет, които да повиши доходите на социалнозначимите и уязвимите групи. Дадохме добри предложения, но правителството подаде оставка преди това да се случи, което имаше негативен ефект и върху участниците в управлението и върху нас."