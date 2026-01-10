Кметовете от “Толерантност” обсъдиха контрола на цените с ПГ на ДПС-Ново начало

Кметовете, членуващи в националното сдружение “Толерантност”, с председател Нида Ахмедов, кмет на Каолиново и зам.-председател на ДПС, се срещнаха със зам.-председателите на ПГ на ДПС-Ново начало и зам.-председатели на ДПС Искра Михайлова и Халил Летифов и Радослав Ревански, зам.-председател на ДПС и кмет на Белица, за да обсъдят процесите на преминаването към общата европейска валута, мерките срещу спекулата и необоснованото увеличение на цените и защитата на хората от злоупотреби на недобросъвестни търговци.

Кметовете трябва да съдействат на гражданите, дори в най-дребните наглед случаи с неправомерно “закръгляне” на цените нагоре или при проблемите, свързани с обмяна или разплащане в евро.

На срещата беше обсъдена и законодателната инициатива на ПГ на ДПС-Ново начало за приемането на закон за максималната надценка, като инструмент за подкрепа на най-уязвимите групи - деца, социално слаби семейства и пенсионери.

Задачата, която ни е поставил нашият лидер г-н Делян Пеевски е да работим и действаме, така че да отговорим на доверието, което са ни дали хората, напомниха народните представители на кметовете.