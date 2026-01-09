Доц. Борислав Цеков: България отново навлиза в период на политическа нестабилност

България отново се сблъсква с период на политическа нестабилност, който може да наруши нормалното функциониране на държавата. Това коментира в предаването „Денят на живо“ Борислав Цеков, доктор по конституционно право.

„Държавата ще продължи да се движи, ако не в хаотичен план, то поне на куц крак“, каза той, като добави, че страната отново навлиза в цикъл на безогледна политическа конфронтация, която не води до реални решения. „Това състояние пряко засяга стабилността на институциите и доверието в тях“, подчерта Цеков.

Конституционалистът коментира и новата процедура за съставяне на служебно правителство, приета от Народното събрание, като я определи като „нескопосана“ и предупреди, че тя може да доведе до институционален тупик.

„Никой не може да бъде принуден да стане министър-председател“, каза Цеков. Той поясни, че в случай че президентът не успее да излъчи служебен премиер, „правителството в оставка ще продължи да изпълнява своите правомощия“.

По думите му, въпреки органичната връзка между служебния кабинет и предсрочните избори, „вот може да бъде насрочен дори при продължаващо управление на кабинет в оставка“. Цеков подчерта, че сегашната ситуация е резултат от конституционни промени, които не са стъпили върху широк политически консенсус. „Такива промени дават лоши плодове, които сега всички берем“, заяви той.

Относно спекулациите за номинация на Андрей Гюров за служебен премиер, Цеков посочи: „Преценката е изцяло в правомощията на президента“. Той отбеляза, че въпросът има два аспекта — юридически и политически.

„От юридическа гледна точка Гюров формално не е освободен от заеманата си длъжност, но неговият статут е оспорен и той е отстранен от изпълнението на функциите си. В политически план това не е пречка за назначение, но би довело до повишена конфликтност, тъй като Гюров е ясно разпознаваема партийна фигура от ПП-ДБ“, обясни Цеков.

Цеков разкритикува политиците за прехвърляне на своята отговорност върху съдебната власт: „Съдът и прокуратурата са принудени да се занимават с въпроси, които по Конституция са в компетенцията на Народното събрание“.

По отношение на международната обстановка Цеков коментира и възможното влияние на Доналд Тръмп върху световния ред.

„Тръмп има експресивен и краен начин на изразяване, но проблемите на международното право са много по-дълбоки и датират отдавна“.