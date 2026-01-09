Костадинов: Драскането по банкнотите е законно и нормално

И върху левовете имаше драсканици, но това не ги направи незаконно разплащателно средство, заяви лидерът на "Възраждане"

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отново подхвана темата с надрасканите банкноти евро, които плъзнаха из страната и по които лъснаха надписи "Не на еврото".

Броени дни след официалното въвеждане на единната европейска валута у нас, в София и страната граждани забелязаха, че върху чисто нови банкноти има надписи с химикал в стил "Върнете лева".

Костадинов отново коментира темата с надписаните купюри, като отбеляза, че бележки по тях не ги правят незаконно разплащателно средство.

"Публикувах една снимка на шиткойн, на който двама души бяха написали "Не на еврото" на български и английски, и БНБ вчера излязла с позиция, че това не било законно. Троловете и ботовете на еничарите в мрежата веднага пък директно почнаха да плашат със затвори, конфискация и каторга.

Както са я подкарали еничарчетата, скоро ще искат и да ни закрепостят и да ни върнат във феодалния строй", коментира Костадинов.

"Само че за разлика от еничарите, ние българите сме грамотни и четящи хора. Прочели сме това:

„Евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени евробанкноти;“ (из Решение на Европейската централна банка от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти", аргументира се още лидерът на "Възраждане".

Ето и цялата му публикация по темата:

"Както виждате - драскането върху шиткойните си е съвсем законно и нормално. Впрочем, загледайте се върху левовете - и там има доста драсканици, което въобще не се е отразило на стойността им.

Ето защо вчера еничарите от БНБ се опитаха да изплашат хората - защото шиткойните им скоро ще бъдат толкова нашарени с послания за тях, че ще приличат на употребявана тоалетна хартия.

Ето защо чуждата валута, която ни накараха да употребяваме насила и незаконно, е шиткойн. Защото може да бъде разклатена само от една снимка. Смятайте колко е стабилен шиткойна, щом цяла национална банка трябваше да излезе с позиция, при това, колко изненадващо, отново незаконна и лъжлива, за да коментира статус във фейсбук.

Възраждане ще спечели изборите и ще изкара незабавно България от еврозоната. Това ще взриви шиткойн зоната отвътре и ще предизвика разпад на ЕК и ЕС, а българският народ ще покаже на целия свят как се бори за свободата и независимостта си".