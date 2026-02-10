Президентът: Служебният премиер трябва да се справи с множеството предизвикателства пред страната

Държавният глава проведе консултации с „Алианс за права и свободи" преди назначаването на служебен кабинет

Служебният министър-председател трябва да се справи с множеството предизвикателства пред страната и най-вече с организирането на честни избори. На базата на консултациите с политическите сили в Народното събрание ще посоча кой е най-подходящ от изключително краткия списък на съгласилите се да стане служебен премиер от кръга лица, предвиден в Конституцията. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на консултации с представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи". Срещата е част от поредицата срещи с политическите сили в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебно правителство, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Президентът посочи, че в рамките на консултациите се очертават най-належащите проблеми пред българските граждани, сред които продължаващият скок на цените, управлението на финансите на държавата за тази година, отстояването на външнополитическите приоритети на България. „Задачите, които парламентарните групи поставят по време на консултациите, до голяма степен ще предопределят и кой да бъде следващият служебен министър-председател, какви ангажименти той трябва да поеме, за да може Народното събрание и бъдещият Министерски съвет да работят в синхрон за решаването на тези проблеми“, заяви Илияна Йотова.

Държавният глава подчерта, че участието в консултациите е израз на воля от страна на парламентарните групи, че институциите могат да преведат страната през тежката парламентарна криза и да се справят с предизвикателствата пред страната. „Основният приоритет е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори, така че да върнем доверието на българските граждани в изборния процес и да отговорим на стотиците хиляди протестиращи, които с основание поискаха сигурна, стабилна и справедлива държава“, заяви Илияна Йотова.