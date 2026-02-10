Закир Абидов: Народната дипломация в узбекско-българските отношения е фактор на доверие

Особено важна роля играе сътрудничеството между Алианса на побратимените градове на Узбекистан и Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/

В съвременната система на международните отношения устойчивото и дългосрочно сътрудничество между държавите се основава преди всичко на политическата воля и доверието на най-високо равнище. Отношенията между Република Узбекистан и Република България през последните години се развиват последователно на основата на открит, конструктивен и взаимно уважителен диалог между ръководствата на двете държави.

Особено значение в този контекст има срещата между президентите на България и Узбекистан, състояла се през 2025 г. в Узбекистан. Това заявява Закир Абидов-Председател на Алианса на побратимените градове.

„Това посещение се превърна във важен етап в развитието на двустранните отношения, потвърждавайки взаимния интерес към по-нататъшното задълбочаване на политическото, икономическото и хуманитарното сътрудничество. Постигнатите договорености създадоха стабилна основа за разширяване на взаимодействието не само на междудържавно, но и на обществено и регионално равнище“, казва Закир Абидов.

Той е категоричен, че политическото доверие между държавните ръководители създава благоприятни условия за активното развитие на народната дипломация, която е важен инструмент за укрепване на взаимното разбирателство и доверие между народите на Узбекистан и България.

„Значима роля в този процес играят обществените структури, преди всичко дружествата за приятелство „Узбекистан – България“ и „България – Узбекистан“, които функционират като ефективни институционални платформи за развитие на културните и хуманитарните връзки.

Дейността на дружествата за приятелство включва организиране на културни събития, научно-образователни форуми и конференции, младежки и женски инициативи, както и обмен в областта на изкуството, образованието и туризма. Тези инициативи допринасят за укрепване на обществената подкрепа за двустранното сътрудничество и допълват приоритетите, определени на равнище държавни ръководители“, подчертава Абидов.

Председателят на Алианса допълва, че важно и практическо направление на народната дипломация в узбекско-българските отношения са побратимените връзки между градовете на двете страни.

Особено важна роля в развитието на узбекско-българските отношения играе доверителното и конструктивно сътрудничество между Алианса на побратимените градове на Узбекистан и Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

„Това взаимодействие допринася за системното развитие на побратимените връзки, координацията на съвместни инициативи и реализирането на конкретни проекти на регионално и общинско равнище“, категоричен е Закир Абидов.

Към днешна дата успешно функционират партньорствата Самарканд – Пловдив, Ташкент – София и Бухара – Варна. Това сътрудничество обхваща културно-хуманитарни проекти, туристически програми, образователни обменни инициативи, както и развитие на търговско-икономически и инвестиционни контакти на местно равнище.

Особено значение има и планираното установяване на побратимени отношения между градовете Велико Търново и Коканд, което ще открие нови възможности за разширяване на регионалното сътрудничество.

„Народната дипломация в узбекско-българските отношения е важен фактор, който се опира на доверителния политически диалог между държавните ръководители, допълва и укрепва този процес. Съвместната дейност на дружествата за приятелство и развитието на побратимените връзки между градовете ще продължат да допринасят за укрепването на приятелството, доверието и всестранното сътрудничество между двата народа“, заявява Закир Абидов.



