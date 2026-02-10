АПС пред Илияна Йотова: Служебен премиер трябва да бъде Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова продължава с консултациите с парламентарните групи в рамките на процедурата по назначаване на служебен премиер. За днес са насрочени последните разговори на Йотова, преди са посочи служебен премиер.

В 10:00 часа държавният глава посрещна представители на "Алианс за права и свободи".

Припомням, че след последните промени в Конституцията на България трябва да бъде посочен служебен министър-председател от списъка, изготвен от законодателите, както и да бъдат проведени консултации с парламентарните групи. Това заяви президентът Илияна Йотова в началото на срещата.

„Искам да ви благодаря, че дойдохте днес. За мен това е израз на воля, че искате заедно – всички институции – да преведем страната през тежката парламентарна, и не само парламентарна, криза. Да се справим с нарастващите предизвикателства, които стоят пред нас, особено в тези тревожни дни. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер“, допълни тя.

От АПС отговориха, че си дават ясна сметка, че президентът има ограничен избор на служебен премиер.

"Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите са ясно изразени от протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите. След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров."

По-късно през деня предстоят срещи с МЕЧ и "Величие".

В сряда държавният глава разговаря с "ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН).

"Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници", каза президентът Йотова. Първата неделя след Великден е 19 април.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.