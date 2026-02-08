„Възраждане“ предупреждава: Киберсигурността се превръща в инструмент за външна намеса

В късните часове на пленарно заседание в последния ден от парламентарната седмица, Народното събрание обсъди промените в Закона за киберсигурността, които според народни представители от „Възраждане“ пораждат сериозни въпроси за националния интерес, икономическата цена за обществото и намесата на външни фактори във вътрешните процеси на страната.

От парламентарната трибуна Цончо Ганев коментира, че промените са прокарани под силен лобистки натиск и ще доведат до тежки финансови последици за държавата и гражданите, съобщиха от партийния пресцентър. По думите му: „Говорим за стотици милиони инвестиции, които няма да бъдат поети от телекомите, а ще бъдат калкулирани в сметките на всеки един от нас.“

Народният представител Димчо Димчев пък бе категоричен, че законът не е просто техническа регулация, а част от по-широк геополитически процес, свързан с контрола върху информацията, изборите и обществените нагласи. Той подчерта: „Тук вече това не е киберзаплаха към съответната държава членка, а става киберзаплаха за колективната отбрана на НАТО, което развързва ръцете за външна намеса.“

От „Възраждане“ предупреждават, че приетите текстове могат да отворят врата за цензура, допълнителна финансова тежест върху гражданите и ограничаване на националния суверенитет под претекста за киберсигурност.