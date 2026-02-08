Кирил Петков за Крум Зарков: Той може да превърне БСП в истинска модерна левица

Още по темата: Крум Зарков е новият председател на БСП 07.02.2026 21:25

Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП. Това написа във фейсбук профила си бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

"Продължаваме промяната - Демократична България призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва Петков.

"Поздравявам Крум Зарков и му желая много късмет, защото претворяването на БСП в истинска модерна левица, която е независима от Пеевски и тайни договорки, компромати и алчност за власт и пари, ще е трудна и дълга задача", написа пък Лена Бориславова.

"Малко са хората, които имат стамината и кадърността да го направят. Един от тях е Крум Зарков, но той сам няма да бъде достатъчен. Дано има останали читави хора в БСП, на които да се опре", коментира още тя.