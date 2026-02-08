Президентът Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България днес

Още по темата: Бронзов Тервел на олимпиадата! 08.02.2026 15:51

"Тервел Замфиров е героят на България днес", написа президентът Илияна Йотова във фейсбук.

"Гордеем се с високото му постижение, което донесе на страната ни първия от 20 години медал от Зимни олимпийски игри", посочва тя.

По-рано днес Тервел Замфиров спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Вчера президентът Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано. Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.